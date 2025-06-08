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В Татарстане в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 08.06.2025
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21:16 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/dtp-2021673274.html
В Татарстане в ДТП погиб ребенок
В Татарстане в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 08.06.2025
В Татарстане в ДТП погиб ребенок
Легковой автомобиль взъехал в грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, погиб ребенок, водитель и второй ребенок госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:16:00+03:00
2025-06-08T21:16:00+03:00
происшествия
авто
верхнеуслонский район
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль взъехал в грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, погиб ребенок, водитель и второй ребенок госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция республики. "Восьмого июня на 767-м километре автодороги М-7 "Волга" водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении. По данным ГАИ, в результате ДТП пассажир автомобиля Nissan (ребенок) скончался на месте ДТП, водитель и еще один ребенок-пассажир автомобиля Nissan госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Татарстана уточняет, что ДТП произошло примерно в 18.50 мск, погибший ребенок - малолетняя девочка. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Организована процессуальная проверка.
https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html
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происшествия, авто, верхнеуслонский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Верхнеуслонский район, ГИБДД МВД РФ
В Татарстане в ДТП погиб ребенок

В Татарстане легковой автомобиль взъехал в грузовик, погиб ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль взъехал в грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, погиб ребенок, водитель и второй ребенок госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция республики.
«
"Восьмого июня на 767-м километре автодороги М-7 "Волга" водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, в результате ДТП пассажир автомобиля Nissan (ребенок) скончался на месте ДТП, водитель и еще один ребенок-пассажир автомобиля Nissan госпитализированы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратура Татарстана уточняет, что ДТП произошло примерно в 18.50 мск, погибший ребенок - малолетняя девочка. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Организована процессуальная проверка.
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