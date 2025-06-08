https://ria.ru/20250608/dtp-2021673274.html

В Татарстане в ДТП погиб ребенок

В Татарстане в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 08.06.2025

В Татарстане в ДТП погиб ребенок

Легковой автомобиль взъехал в грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, погиб ребенок, водитель и второй ребенок госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:16:00+03:00

2025-06-08T21:16:00+03:00

2025-06-08T21:16:00+03:00

происшествия

авто

верхнеуслонский район

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль взъехал в грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, погиб ребенок, водитель и второй ребенок госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция республики. "Восьмого июня на 767-м километре автодороги М-7 "Волга" водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении. По данным ГАИ, в результате ДТП пассажир автомобиля Nissan (ребенок) скончался на месте ДТП, водитель и еще один ребенок-пассажир автомобиля Nissan госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Татарстана уточняет, что ДТП произошло примерно в 18.50 мск, погибший ребенок - малолетняя девочка. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Организована процессуальная проверка.

https://ria.ru/20250524/dtp-2018914517.html

верхнеуслонский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, верхнеуслонский район, гибдд мвд рф