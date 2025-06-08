https://ria.ru/20250608/dtp-2021582285.html

В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека

В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025

В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП, где погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок, на мотоцикле, наехавший на... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:13:00+03:00

2025-06-08T03:13:00+03:00

2025-06-08T03:13:00+03:00

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП, где погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок, на мотоцикле, наехавший на людей в Приморье, и еще двое пострадали, сообщает надзорное ведомство региона. Ранее полиция Приморья сообщила, что в ночь на субботу 12-летний мальчик на мотоцикле Suzuki RMX250 наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в приморском селе Новодевица, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, ещё два человека, в том числе 15-летняя девочка-пассажир, госпитализированы. Несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка. Источник РИА Новости сообщал, что у девочки множественные ссадины и травма головы, мужчина получил серьёзные травмы, находится в тяжёлом состоянии. По данным краевой прокуратуры, на мотоцикле ехали брат и сестра. "Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты его расследования поставлены на контроль", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информирует прокуратура.

https://ria.ru/20250504/dtp-2014849381.html

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происшествия, россия