Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/dtp-2021582285.html
В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека
В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека - РИА Новости, 08.06.2025
В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП, где погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок, на мотоцикле, наехавший на... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:13:00+03:00
2025-06-08T03:13:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП, где погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок, на мотоцикле, наехавший на людей в Приморье, и еще двое пострадали, сообщает надзорное ведомство региона. Ранее полиция Приморья сообщила, что в ночь на субботу 12-летний мальчик на мотоцикле Suzuki RMX250 наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в приморском селе Новодевица, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, ещё два человека, в том числе 15-летняя девочка-пассажир, госпитализированы. Несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка. Источник РИА Новости сообщал, что у девочки множественные ссадины и травма головы, мужчина получил серьёзные травмы, находится в тяжёлом состоянии. По данным краевой прокуратуры, на мотоцикле ехали брат и сестра. "Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты его расследования поставлены на контроль", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информирует прокуратура.
https://ria.ru/20250504/dtp-2014849381.html
https://ria.ru/20250506/dtp-2015196771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли два человека

После ДТП в Приморье, где погибли два человека, возбудили дело о нарушении ПДД

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП, где погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок, на мотоцикле, наехавший на людей в Приморье, и еще двое пострадали, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее полиция Приморья сообщила, что в ночь на субботу 12-летний мальчик на мотоцикле Suzuki RMX250 наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в приморском селе Новодевица, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, ещё два человека, в том числе 15-летняя девочка-пассажир, госпитализированы. Несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка. Источник РИА Новости сообщал, что у девочки множественные ссадины и травма головы, мужчина получил серьёзные травмы, находится в тяжёлом состоянии.
Место ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом
4 мая, 10:32
По данным краевой прокуратуры, на мотоцикле ехали брат и сестра.
"Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты его расследования поставлены на контроль", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информирует прокуратура.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Приморье юноша на иномарке врезался в здание Дома культуры
6 мая, 07:44
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала