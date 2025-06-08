https://ria.ru/20250608/dron-2021598448.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 08.06.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

Украинский Дрон FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в хуторе Церковный Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:54:00+03:00

2025-06-08T09:54:00+03:00

2025-06-08T09:54:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинский Дрон FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в хуторе Церковный Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу", - написал Гладков. Он добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство получило повреждения, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250608/moskva-2021595277.html

белгородская область

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков