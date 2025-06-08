https://ria.ru/20250608/dron-2021598448.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 08.06.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
Украинский Дрон FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в хуторе Церковный Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:54:00+03:00
2025-06-08T09:54:00+03:00
2025-06-08T09:54:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинский Дрон FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в хуторе Церковный Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу", - написал Гладков. Он добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство получило повреждения, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250608/moskva-2021595277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина
В белгородском хуторе Церковный при атаке дрона пострадал мужчина