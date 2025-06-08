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Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2025
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Шоубиз
 
06:30 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/dolg-2021588543.html
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2025
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей по иску фонда капитального ремонта, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:30:00+03:00
2025-06-08T06:30:00+03:00
шоубиз
жкх
москва
константин хабенский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей по иску фонда капитального ремонта, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич", - сказали в суде. Сумма накопившегося у Хабенского долга и период неоплаты не сообщаются. Согласно картотеке, решение вступило в силу.
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жкх, москва, константин хабенский
Шоубиз, ЖКХ, Москва, Константин Хабенский
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по оплате коммунальных платежей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Хабенский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей по иску фонда капитального ремонта, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич", - сказали в суде.
Сумма накопившегося у Хабенского долга и период неоплаты не сообщаются.
Согласно картотеке, решение вступило в силу.
Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой
25 мая, 03:58
 
ШоубизЖКХМоскваКонстантин Хабенский
 
 
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