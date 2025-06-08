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Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2025

Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей по иску фонда капитального ремонта, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:30:00+03:00

2025-06-08T06:30:00+03:00

2025-06-08T06:30:00+03:00

шоубиз

жкх

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константин хабенский

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей по иску фонда капитального ремонта, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич", - сказали в суде. Сумма накопившегося у Хабенского долга и период неоплаты не сообщаются. Согласно картотеке, решение вступило в силу.

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2025

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жкх, москва, константин хабенский