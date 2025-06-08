Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/dokhod-2021578878.html
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход - РИА Новости, 08.06.2025
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход
Накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:18:00+03:00
2025-06-08T03:18:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_1ddfb2dd0ab6da34d6db59eee339ec7e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов являются самыми выгодными. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Банки обычно предлагают привлекательные ставки по вкладам без возможности снятия. Если у вас есть свободные средства, которыми вы не планируете пользоваться в ближайшее время, стоит подумать о таком варианте, говорит Ермилова. Помимо этого, выгодными также можно назвать вклады или накопительные счета, где первые несколько месяцев действует самая высокая ставка, которая затем снижается. Либо можно сразу выбрать краткосрочный вклад с самым высоким процентом. "Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету. Поэтому если у вас есть необходимость снимать деньги со счета, но вы все равно хотите заработать, можно открыть накопительные счета с ежедневным начислением", — заключила Ермилова.
https://ria.ru/20250606/vklady-2021204984.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_a45598c15dfa5800741b52cd0982544f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рэу имени г. в. плеханова, вклады
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход

Финансист Ермилова назвала самыми выгодными вклады и счета с высокой ставкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов являются самыми выгодными. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
Банки обычно предлагают привлекательные ставки по вкладам без возможности снятия. Если у вас есть свободные средства, которыми вы не планируете пользоваться в ближайшее время, стоит подумать о таком варианте, говорит Ермилова.
Помимо этого, выгодными также можно назвать вклады или накопительные счета, где первые несколько месяцев действует самая высокая ставка, которая затем снижается. Либо можно сразу выбрать краткосрочный вклад с самым высоким процентом.
"Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету. Поэтому если у вас есть необходимость снимать деньги со счета, но вы все равно хотите заработать, можно открыть накопительные счета с ежедневным начислением", — заключила Ермилова.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых
6 июня, 02:15
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаВклады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала