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Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход - РИА Новости, 08.06.2025
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход
Накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T03:18:00+03:00
2025-06-08T03:18:00+03:00
2025-06-08T03:18:00+03:00
экономика
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вклады
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Накопительные счета и вклады с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов являются самыми выгодными. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Банки обычно предлагают привлекательные ставки по вкладам без возможности снятия. Если у вас есть свободные средства, которыми вы не планируете пользоваться в ближайшее время, стоит подумать о таком варианте, говорит Ермилова. Помимо этого, выгодными также можно назвать вклады или накопительные счета, где первые несколько месяцев действует самая высокая ставка, которая затем снижается. Либо можно сразу выбрать краткосрочный вклад с самым высоким процентом. "Самыми выгодными являются счета и вклады с ежедневным начислением процентов. Даже если вы сняли какую-то часть средств, проценты за этот день все равно будут начислены на остаток по счету. Поэтому если у вас есть необходимость снимать деньги со счета, но вы все равно хотите заработать, можно открыть накопительные счета с ежедневным начислением", — заключила Ермилова.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, вклады
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады
Финансист назвала вклады и счета, которые принесут максимальный доход
Финансист Ермилова назвала самыми выгодными вклады и счета с высокой ставкой