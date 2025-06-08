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Как сейчас живет Александр Добрынин? - РИА Новости, 08.06.2025
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Шоубиз
 
08:55 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/dobrynin-2021352434.html
Как сейчас живет Александр Добрынин?
Как сейчас живет Александр Добрынин? - РИА Новости, 08.06.2025
Как сейчас живет Александр Добрынин?
Его хиты "Розовые розы" и "Пустыня" знала наизусть вся страна, а девушки теряли сознание на концертах. Как случилось, что в свои 68 лет звезда "Веселых ребят"... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:55:00+03:00
2025-06-08T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Его хиты "Розовые розы" и "Пустыня" знала наизусть вся страна, а девушки теряли сознание на концертах. Как случилось, что в свои 68 лет звезда "Веселых ребят" Александр Добрынин оказалась в полном одиночестве? Почему бывший кумир миллионов сегодня признается: "Мне некому оставить наследство"? Что произошло за кулисами жизни артиста, чей путь от всесоюзной славы привел к забвению и горьким откровениям?От провинции до главной сцены страныАлександр Добрынин родился 27 марта 1957 года. Простой парень из татарского городка Мамадыш, сын учителей, с детства грезил большой сценой. После армии он рискнул всем, приехав в Москву покорять музыкальный олимп. Первая попытка поступить в музыкальный институт имени Ипполитова-Иванова провалилась, но сдаваться будущая звезда не собиралась.Начинал с ресторанов и дискотек, а уже в начале 80-х его заметили профессионалы. Молодой талант быстро перемещался между коллективами "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня", пока наконец не занял место Алексея Глызина в культовых "Веселых ребятах"."Последний кумир поколения"Конец 80-х и начало 90-х — время абсолютного триумфа Добрынина. Популярность была оглушительной: полные стадионы, поклонницы, готовые на все ради своего кумира. "Рыжий клоун", "На Канарских островах", "Звездочет" — каждая песня становился сенсацией.Перестройка и последовавший развал СССР резко изменили вектор интересов публики. Александра с горькой иронией стали называть "последним кумиром поколения". Он продолжал выступать и записывать новые альбомы, но прежняя слава уже не возвращалась.Первая жена и "ошибка молодости"Личная жизнь артиста оказалась не менее бурной, чем карьера. Первый брак с музыкантом Ларисой Савельевой Добрынин заключил сразу после армии в конце 1970-х. Союз оказался скоротечным и безрадостным.Сам певец называл эти отношения "ошибкой молодости". Детей у пары не было, а о причинах развода знают лишь бывшие супруги.Танцовщица, измены и непризнанная дочьВторой избранницей звезды стала танцовщица Ольга Шорина, которую можно увидеть в клипе "Розовые розы". Брак оказался бурным и токсичным. По словам Добрынина, супруга изменила ему с певцом Михаилом Муромовым."Спустя годы Муромов звонит и рассказывает: "Мы с тобой — молочные братья. У меня же с твоей женой было". Вот нафига мне напоминать об измене через 17 лет?" — с горечью вспоминал музыкант.После развода Ольга родила дочь Ангелину, но Добрынин долгие годы отказывался признавать отцовство. Когда же наконец состоялся их разговор по видеосвязи, артист неожиданно признался, что из-за расставания с матерью девочки даже думал о самоубийстве.Шокирующий третий бракИстория третьего брака Добрынина потрясла даже видавшую виды отечественную эстраду. В одном из столичных клубов он познакомился с Еленой Гусевой, которая, по словам самого артиста, была проституткой."Мне казалось, что из девушки легкого поведения получится самая верная жена, ведь она уже "нагулялась", а я подарю ей настоящую любовь", — объяснял музыкант свой выбор.Расчет оказался ошибочным. Отношения погрязли в скандалах и взаимных изменах. После расставания история повторилась: Елена родила дочь Лизу, которую певец снова отказался признать."У меня нет отцовского инстинкта"Парадоксально, но единственного ребенка, которого Добрынин все-таки признал своим, — сына Славу от случайной любовницы — он также не собирался воспитывать."За годы жизни у меня не выработался отцовский инстинкт", — цинично оправдывался артист, раз за разом отказываясь от своих родительских обязанностей.Конфликт с матерью и одиночествоЕдинственным по-настоящему близким человеком для Добрынина долгие годы была его мать Маргарита. Но и с ней отношения разрушились. По словам сестры певца Ларисы, виной всему стала концертный директор Елена Шалимова, которая вбила клин между матерью и сыном."Я хочу впервые в жизни пожить для себя", — заявил Добрынин, выселяя престарелую женщину из дома.Мать артиста скончалась в 2021 году, а вслед за ней умер и любимый кот Барсик — единственное существо, к которому Добрынин, похоже, испытывал искреннюю привязанность."Все оставлю своему директору"Сегодня бывшая звезда откровенно признает, что на финише жизни осталась в полном одиночестве."У меня трагическая судьба. Я хожу на кладбище, кладу розовые розы — на Котляковском кладбище, именно коту цветы. Я остался один: ни матери, ни отца, ни детей, ни жены, никого. Я все оставлю своему директору Елене, потому что некому больше оставлять. Дети? Да пошли они! Ни брат, ни сестра ничего не получат, лучше чужим оставить", — делится 68-летний Добрынин своими планами.Музыкант еще изредка выступает, но силы уже не те — на сцене его часто мучает одышка, а на фоне звучит фонограмма. Человек, когда-то заставлявший замирать от восторга целые стадионы, превратился в собственную тень, будто в насмешку судьбы повторяя сюжет своего хита "Рыжий клоун".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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москва, ссср, михаил муромов, мираж
Шоубиз, Москва, СССР, Михаил Муромов, Мираж

Как сейчас живет Александр Добрынин?

© Музыка на советском телевидении/YouTubeАлександр Добрынин
Александр Добрынин - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Музыка на советском телевидении/YouTube
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Его хиты "Розовые розы" и "Пустыня" знала наизусть вся страна, а девушки теряли сознание на концертах. Как случилось, что в свои 68 лет звезда "Веселых ребят" Александр Добрынин оказалась в полном одиночестве? Почему бывший кумир миллионов сегодня признается: "Мне некому оставить наследство"? Что произошло за кулисами жизни артиста, чей путь от всесоюзной славы привел к забвению и горьким откровениям?

От провинции до главной сцены страны

Александр Добрынин родился 27 марта 1957 года. Простой парень из татарского городка Мамадыш, сын учителей, с детства грезил большой сценой. После армии он рискнул всем, приехав в Москву покорять музыкальный олимп. Первая попытка поступить в музыкальный институт имени Ипполитова-Иванова провалилась, но сдаваться будущая звезда не собиралась.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкПанорама города, 1980 год
Панорама города, 1980 год - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Папикьян
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Панорама города, 1980 год
Начинал с ресторанов и дискотек, а уже в начале 80-х его заметили профессионалы. Молодой талант быстро перемещался между коллективами "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня", пока наконец не занял место Алексея Глызина в культовых "Веселых ребятах".

"Последний кумир поколения"

Конец 80-х и начало 90-х — время абсолютного триумфа Добрынина. Популярность была оглушительной: полные стадионы, поклонницы, готовые на все ради своего кумира. "Рыжий клоун", "На Канарских островах", "Звездочет" — каждая песня становился сенсацией.
© Музыка на советском телевидении/YouTubeАлександр Добрынин
Александр Добрынин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Музыка на советском телевидении/YouTube
Александр Добрынин
Перестройка и последовавший развал СССР резко изменили вектор интересов публики. Александра с горькой иронией стали называть "последним кумиром поколения". Он продолжал выступать и записывать новые альбомы, но прежняя слава уже не возвращалась.

Первая жена и "ошибка молодости"

Личная жизнь артиста оказалась не менее бурной, чем карьера. Первый брак с музыкантом Ларисой Савельевой Добрынин заключил сразу после армии в конце 1970-х. Союз оказался скоротечным и безрадостным.
© РИА Новости / Илья НаймушинМолодожены во время регистрации брака во Дворце бракосочетания
Молодожены во время регистрации брака во Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Молодожены во время регистрации брака во Дворце бракосочетания
Сам певец называл эти отношения "ошибкой молодости". Детей у пары не было, а о причинах развода знают лишь бывшие супруги.

Танцовщица, измены и непризнанная дочь

Второй избранницей звезды стала танцовщица Ольга Шорина, которую можно увидеть в клипе "Розовые розы". Брак оказался бурным и токсичным. По словам Добрынина, супруга изменила ему с певцом Михаилом Муромовым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Михаил Муромов
Певец Михаил Муромов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Михаил Муромов
"Спустя годы Муромов звонит и рассказывает: "Мы с тобой — молочные братья. У меня же с твоей женой было". Вот нафига мне напоминать об измене через 17 лет?" — с горечью вспоминал музыкант.
© Музыка на советском телевидении/YouTubeАнсамбль "Веселые ребята"
Ансамбль Веселые ребята - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Музыка на советском телевидении/YouTube
Ансамбль "Веселые ребята"
После развода Ольга родила дочь Ангелину, но Добрынин долгие годы отказывался признавать отцовство. Когда же наконец состоялся их разговор по видеосвязи, артист неожиданно признался, что из-за расставания с матерью девочки даже думал о самоубийстве.

Шокирующий третий брак

История третьего брака Добрынина потрясла даже видавшую виды отечественную эстраду. В одном из столичных клубов он познакомился с Еленой Гусевой, которая, по словам самого артиста, была проституткой.
"Мне казалось, что из девушки легкого поведения получится самая верная жена, ведь она уже "нагулялась", а я подарю ей настоящую любовь", — объяснял музыкант свой выбор.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина фотографируется перед торжественной регистрацией брака
Мужчина фотографируется перед торжественной регистрацией брака - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина фотографируется перед торжественной регистрацией брака
Расчет оказался ошибочным. Отношения погрязли в скандалах и взаимных изменах. После расставания история повторилась: Елена родила дочь Лизу, которую певец снова отказался признать.

"У меня нет отцовского инстинкта"

Парадоксально, но единственного ребенка, которого Добрынин все-таки признал своим, — сына Славу от случайной любовницы — он также не собирался воспитывать.
"За годы жизни у меня не выработался отцовский инстинкт", — цинично оправдывался артист, раз за разом отказываясь от своих родительских обязанностей.

Конфликт с матерью и одиночество

Единственным по-настоящему близким человеком для Добрынина долгие годы была его мать Маргарита. Но и с ней отношения разрушились. По словам сестры певца Ларисы, виной всему стала концертный директор Елена Шалимова, которая вбила клин между матерью и сыном.
"Я хочу впервые в жизни пожить для себя", — заявил Добрынин, выселяя престарелую женщину из дома.
Мать артиста скончалась в 2021 году, а вслед за ней умер и любимый кот Барсик — единственное существо, к которому Добрынин, похоже, испытывал искреннюю привязанность.

"Все оставлю своему директору"

Сегодня бывшая звезда откровенно признает, что на финише жизни осталась в полном одиночестве.
"У меня трагическая судьба. Я хожу на кладбище, кладу розовые розы — на Котляковском кладбище, именно коту цветы. Я остался один: ни матери, ни отца, ни детей, ни жены, никого. Я все оставлю своему директору Елене, потому что некому больше оставлять. Дети? Да пошли они! Ни брат, ни сестра ничего не получат, лучше чужим оставить", — делится 68-летний Добрынин своими планами.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкУчастники вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" в студии звукозаписи Всесоюзной фирмы грампластинок "Мелодия"
Участники вокально-инструментального ансамбля Веселые ребята в студии звукозаписи Всесоюзной фирмы грампластинок Мелодия - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Участники вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята" в студии звукозаписи Всесоюзной фирмы грампластинок "Мелодия"
Музыкант еще изредка выступает, но силы уже не те — на сцене его часто мучает одышка, а на фоне звучит фонограмма. Человек, когда-то заставлявший замирать от восторга целые стадионы, превратился в собственную тень, будто в насмешку судьбы повторяя сюжет своего хита "Рыжий клоун".
 
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