https://ria.ru/20250608/deti-2021663965.html

Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно

Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно - РИА Новости, 08.06.2025

Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно

Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T19:54:00+03:00

2025-06-08T19:54:00+03:00

2025-06-08T19:54:00+03:00

общество

москва

максим ликсутов

сергей собянин

мади

департамент транспорта г. москвы

авто

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до опасного уровня, об этом предупреждает столичный департамент транспорта. "В столицу пришла жаркая погода, поэтому напоминаем: оставлять детей одних в машине крайне опасно! Летом температура в автомобиле может быстро расти и вызвать перегрев организма. Если состояние ребенка ухудшится, некому будет оказать ему первую помощь. Если автомобиль припаркован неправильно, это может привести к ДТП и травмам ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении столичного дептранса, вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра.

https://ria.ru/20240711/devochka-1958928189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, мади, департамент транспорта г. москвы, авто