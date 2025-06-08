https://ria.ru/20250608/deti-2021663965.html
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно - РИА Новости, 08.06.2025
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно
Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:54:00+03:00
2025-06-08T19:54:00+03:00
2025-06-08T19:54:00+03:00
общество
москва
максим ликсутов
сергей собянин
мади
департамент транспорта г. москвы
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/35/1474203541_0:440:5616:3599_1920x0_80_0_0_f6eb01aac5d2ce4d1023937e1607cd88.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до опасного уровня, об этом предупреждает столичный департамент транспорта. "В столицу пришла жаркая погода, поэтому напоминаем: оставлять детей одних в машине крайне опасно! Летом температура в автомобиле может быстро расти и вызвать перегрев организма. Если состояние ребенка ухудшится, некому будет оказать ему первую помощь. Если автомобиль припаркован неправильно, это может привести к ДТП и травмам ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении столичного дептранса, вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра.
https://ria.ru/20240711/devochka-1958928189.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/35/1474203541_624:0:5616:3744_1920x0_80_0_0_604fe1db865fce265237b57d83eec857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, мади, департамент транспорта г. москвы, авто
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, МАДИ, Департамент транспорта г. Москвы, Авто
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно
Московским водителям напомнили о недопустимости оставлять детей в машине в жару