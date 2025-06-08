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Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно - РИА Новости, 08.06.2025
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19:54 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/deti-2021663965.html
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно - РИА Новости, 08.06.2025
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно
Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:54:00+03:00
2025-06-08T19:54:00+03:00
общество
москва
максим ликсутов
сергей собянин
мади
департамент транспорта г. москвы
авто
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до опасного уровня, об этом предупреждает столичный департамент транспорта. "В столицу пришла жаркая погода, поэтому напоминаем: оставлять детей одних в машине крайне опасно! Летом температура в автомобиле может быстро расти и вызвать перегрев организма. Если состояние ребенка ухудшится, некому будет оказать ему первую помощь. Если автомобиль припаркован неправильно, это может привести к ДТП и травмам ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении столичного дептранса, вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра.
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общество, москва, максим ликсутов , сергей собянин, мади, департамент транспорта г. москвы, авто
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, МАДИ, Департамент транспорта г. Москвы, Авто
Дептранс напомнил, что в жару оставлять детей в машине без присмотра опасно

Московским водителям напомнили о недопустимости оставлять детей в машине в жару

© Fotolia / ia_64Младенец в автомобиле
Младенец в автомобиле - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Fotolia / ia_64
Младенец в автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти Москвы напомнили жителям столицы об опасности оставлять детей в машине жару, даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может подняться до опасного уровня, об этом предупреждает столичный департамент транспорта.
«
"В столицу пришла жаркая погода, поэтому напоминаем: оставлять детей одних в машине крайне опасно! Летом температура в автомобиле может быстро расти и вызвать перегрев организма. Если состояние ребенка ухудшится, некому будет оказать ему первую помощь. Если автомобиль припаркован неправильно, это может привести к ДТП и травмам ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении столичного дептранса, вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. С начала года инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга выявили два случая, когда детей оставили в машине без присмотра.
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ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинМАДИДепартамент транспорта г. МосквыАвто
 
 
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