Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:36 08.06.2025 (обновлено: 16:33 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/detenysh-2021637166.html
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии - РИА Новости, 08.06.2025
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии
В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:36:00+03:00
2025-06-08T16:33:00+03:00
хорошие новости
москва
европа
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021637021_49:0:1471:800_1920x0_80_0_0_654e6c7a9d142784f375be454ac6de2b.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Это вид ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Они бывают травянисто-зеленого, голубого и желтого цветов. Родители и малыш пока находятся в служебных помещениях", — говорится в заявлении. Представителей этого вида пресмыкающихся можно увидеть в павильоне "Хижина змеелова" на старой территории зоосада.Московский зоопарк — один из старейших в Европе. С 1864 года здесь содержат и разводят животных редких и исчезающих видов, а также занимаются их реабилитацией.
https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021637021_227:0:1294:800_1920x0_80_0_0_36e45a9b8232597ea224f127646b1205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, европа, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Европа, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии

В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыДетеныш островной куфии, родившийся в террариуме Московского зоопарка
Детеныш островной куфии, родившийся в террариуме Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш островной куфии, родившийся в террариуме Московского зоопарка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Это вид ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Они бывают травянисто-зеленого, голубого и желтого цветов. Родители и малыш пока находятся в служебных помещениях", — говорится в заявлении.
Представителей этого вида пресмыкающихся можно увидеть в павильоне "Хижина змеелова" на старой территории зоосада.
Московский зоопарк — один из старейших в Европе. С 1864 года здесь содержат и разводят животных редких и исчезающих видов, а также занимаются их реабилитацией.
Детеныши альпаки в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки
7 июня, 12:33
 
Хорошие новостиМоскваЕвропаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала