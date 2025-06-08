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В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии - РИА Новости, 08.06.2025
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии
В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:36:00+03:00
2025-06-08T15:36:00+03:00
2025-06-08T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Это вид ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Они бывают травянисто-зеленого, голубого и желтого цветов. Родители и малыш пока находятся в служебных помещениях", — говорится в заявлении. Представителей этого вида пресмыкающихся можно увидеть в павильоне "Хижина змеелова" на старой территории зоосада.Московский зоопарк — один из старейших в Европе. С 1864 года здесь содержат и разводят животных редких и исчезающих видов, а также занимаются их реабилитацией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, европа, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Европа, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии
В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии