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В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии

В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии - РИА Новости, 08.06.2025

В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии

В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:36:00+03:00

2025-06-08T15:36:00+03:00

2025-06-08T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Это вид ядовитых змей подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Они бывают травянисто-зеленого, голубого и желтого цветов. Родители и малыш пока находятся в служебных помещениях", — говорится в заявлении. Представителей этого вида пресмыкающихся можно увидеть в павильоне "Хижина змеелова" на старой территории зоосада.Московский зоопарк — один из старейших в Европе. С 1864 года здесь содержат и разводят животных редких и исчезающих видов, а также занимаются их реабилитацией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, европа, московский зоопарк