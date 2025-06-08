День друзей: что это за праздник, когда и как его отмечают
© Getty Images / pitchwayzДрузья едут на отдых
© Getty Images / pitchwayz
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. 9 июня 2025 года отмечается Международный день друзей. Это праздник, посвященный настоящей дружбе, поддержке и душевной близости между людьми. История, дата, традиции и идеи о том, как отметить этот день тепло и красиво, — в материале РИА Новости
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Международный день друзей — 9 июня 2025 года
Как часто в повседневной жизни мы задумываемся о том, кто нам на самом деле дорог? Часто ли они слышат от нас слова, которые мы забываем проговаривать, считая их очевидными. Дружба — это не только устойчивая связь между людьми, основанная на уважении, заботе и взаимовыручке, но и важная этическая ценность, делающая человека лучше.
Международный день друзей, отмечаемый 9 июня, — это праздник, который дает нам возможность остановиться, подумать о важных для нас людях и еще раз сказать им самые теплые слова.
Когда отмечают
Международным днем друзей традиционно считается 9 июня, однако следует отметить, что существует несколько дат, когда в мире отмечают праздники, посвященные дружбе.
По словам эксперта Российского общества "Знание", лауреата премии ректора Финансового университета при Правительстве Екатерины Андреевой, наиболее распространенными праздниками такого рода считаются Международный день друзей, который празднуется 9 июня, и Международный день дружбы, отмечаемый 30 июля. Последний, уточняет она, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году с целью укрепления дружбы между странами мира, культурами и народами, говорящими на разных языках.
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История праздника
Международный день друзей, который отмечается 9 июня, в свою очередь, менее формальный и, в первую очередь, касается личной дружбы между людьми.
Проследить четкую историю этого праздника довольно трудно в связи с тем, что долгое время даты были плавающими и отличались в разных странах, хоть он и везде праздновался летом.
© Getty Images / MilosStankovicВечеринка
© Getty Images / MilosStankovic
Вечеринка
Как отмечают День друзей в России
В последние годы в России все чаще празднуют День друзей 9 июня. Как отмечает доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета Ольга Гинзбург, несмотря на то, что в нашей стране этот праздник не является официальным, он имеет все шансы завоевать широкую популярность.
Отсутствие формализма, вероятно, создает еще более непринужденную ауру вокруг этого дня. По словам Андреевой, в этот летний день люди, как правило, устраивают встречи и вечеринки, поздравляют друг друга, делятся теплыми словами и воспоминаниями, а также дарят небольшие подарки.
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Идеи подарков для друзей
Разумеется, выбор подарка — это всегда ответственная задача. Помимо полезности и практичности, подарок другу должен содержать в себе как проявление заботы и желания сделать другому человеку приятно, так и выражение внимательности и способности замечать мелочи, что по-настоящему дано только очень близким людям.
Немаловажным является то, что праздник приходится на лето. Это обстоятельство позволяет дополнить базовый набор подарков идеями, основанными на приятном времяпровождении на свежем воздухе и получении новых впечатлений.
"В связи с тем, что День друзей отмечается летом, есть прекрасный повод отправиться с друзьями на прогулку в парк или загород. Отличным подарком станет совместное прохождение квестов, поход на теннис или мини-путешествие", — советует Гинзбург.
По ее словам, в этот добрый праздник вполне уместно будет сочинить для друзей душевное стихотворение или подготовить веселые поздравления.
© Getty Images / Drazen ZigicДрузья в кинотеатре
© Getty Images / Drazen Zigic
Друзья в кинотеатре
"Также можно посоветовать:
- Билеты в кино, театр, на концерт, мастер-класс, сертификат на спа-процедуры или экстремальное развлечение — отличный способ подарить другу новые эмоции и впечатления;
- Книга, набор для творчества, спортивный инвентарь, кулинарные принадлежности — это замечательный подарок для друга, увлеченного каким-то хобби;
- Кружка с фотографией, футболка с надписью, браслет с гравировкой — классный способ сделать подарок уникальным и запоминающимся;
- Ежедневник, ручка, кошелек, зонт — полезные и функциональные подарки, которые всегда пригодятся в жизни;
- Коробка конфет, бутылка хорошего вина, набор чая или кофе — простой, но всегда приятный подарок;
- Открытка, связанный шарф, самодельное мыло — показывает, что вы потратили время и силы", — отмечает Андреева.
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Традиции
Придание традиционной формы такому душевному содержанию, как день друзей, еще не состоялось во многом из-за неофициального характера праздника и относительно короткого срока его распространения.
С другой стороны, возможно, именно в этом заключается специфика Международного дня друзей, отмечаемого 9 июня. И, вероятно, в этом состоит его главное отличие от Международного дня дружбы, который официально празднуют 30 июля.
У всех настоящих друзей есть общие и только им известные небольшие традиции общения, отдыха и веселого времяпровождения. И 9 июня как никакой другой день подходит для того, чтобы посвятить его именно этим маленьким ритуалам.
Похожие праздники в России
Как отмечает Андреева, в России сейчас существует несколько праздников, посвященных различным видам социальных связей. К ним можно отнести День семьи, любви и верности (8 июля), День матери (последнее воскресенье ноября), День отца (третье воскресенье октября) и пр.
"Перечисленные выше праздники, как и День друзей, направлены прежде всего на упрочение социальных связей, проявление заботы и внимания к близким людям", — напоминает она.
Такие праздники позволяют остановиться в повседневной суете, выделить время для самых близких людей и рассказать им о том, как много они для нас значат.
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