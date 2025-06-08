https://ria.ru/20250608/den-druzej-2021637535.html

День друзей: что это за праздник, когда и как его отмечают

9 июня 2025 года — Международный день друзей Праздник, посвящённый настоящей дружбе, поддержке и душевной близости. Узнайте историю, традиции и идеи, как отметить этот день тепло и красиво

День друзей: что это за праздник, когда и как его отмечают

9 июня 2025 года отмечается Международный день друзей. Это праздник, посвященный настоящей дружбе, поддержке и душевной близости между людьми. История, дата,... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:41:00+03:00

2025-06-08T16:41:00+03:00

2025-06-08T16:42:00+03:00

праздники

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. 9 июня 2025 года отмечается Международный день друзей. Это праздник, посвященный настоящей дружбе, поддержке и душевной близости между людьми. История, дата, традиции и идеи о том, как отметить этот день тепло и красиво, — в материале РИА НовостиМеждународный день друзей — 9 июня 2025 годаКак часто в повседневной жизни мы задумываемся о том, кто нам на самом деле дорог? Часто ли они слышат от нас слова, которые мы забываем проговаривать, считая их очевидными. Дружба — это не только устойчивая связь между людьми, основанная на уважении, заботе и взаимовыручке, но и важная этическая ценность, делающая человека лучше.Международный день друзей, отмечаемый 9 июня, — это праздник, который дает нам возможность остановиться, подумать о важных для нас людях и еще раз сказать им самые теплые слова.Когда отмечаютМеждународным днем друзей традиционно считается 9 июня, однако следует отметить, что существует несколько дат, когда в мире отмечают праздники, посвященные дружбе.По словам эксперта Российского общества "Знание", лауреата премии ректора Финансового университета при Правительстве Екатерины Андреевой, наиболее распространенными праздниками такого рода считаются Международный день друзей, который празднуется 9 июня, и Международный день дружбы, отмечаемый 30 июля. Последний, уточняет она, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году с целью укрепления дружбы между странами мира, культурами и народами, говорящими на разных языках.История праздникаМеждународный день друзей, который отмечается 9 июня, в свою очередь, менее формальный и, в первую очередь, касается личной дружбы между людьми.Проследить четкую историю этого праздника довольно трудно в связи с тем, что долгое время даты были плавающими и отличались в разных странах, хоть он и везде праздновался летом.Как отмечают День друзей в РоссииВ последние годы в России все чаще празднуют День друзей 9 июня. Как отмечает доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета Ольга Гинзбург, несмотря на то, что в нашей стране этот праздник не является официальным, он имеет все шансы завоевать широкую популярность.Отсутствие формализма, вероятно, создает еще более непринужденную ауру вокруг этого дня. По словам Андреевой, в этот летний день люди, как правило, устраивают встречи и вечеринки, поздравляют друг друга, делятся теплыми словами и воспоминаниями, а также дарят небольшие подарки.Идеи подарков для друзейРазумеется, выбор подарка — это всегда ответственная задача. Помимо полезности и практичности, подарок другу должен содержать в себе как проявление заботы и желания сделать другому человеку приятно, так и выражение внимательности и способности замечать мелочи, что по-настоящему дано только очень близким людям.Немаловажным является то, что праздник приходится на лето. Это обстоятельство позволяет дополнить базовый набор подарков идеями, основанными на приятном времяпровождении на свежем воздухе и получении новых впечатлений."В связи с тем, что День друзей отмечается летом, есть прекрасный повод отправиться с друзьями на прогулку в парк или загород. Отличным подарком станет совместное прохождение квестов, поход на теннис или мини-путешествие", — советует Гинзбург.По ее словам, в этот добрый праздник вполне уместно будет сочинить для друзей душевное стихотворение или подготовить веселые поздравления."Также можно посоветовать:ТрадицииПридание традиционной формы такому душевному содержанию, как день друзей, еще не состоялось во многом из-за неофициального характера праздника и относительно короткого срока его распространения.С другой стороны, возможно, именно в этом заключается специфика Международного дня друзей, отмечаемого 9 июня. И, вероятно, в этом состоит его главное отличие от Международного дня дружбы, который официально празднуют 30 июля.У всех настоящих друзей есть общие и только им известные небольшие традиции общения, отдыха и веселого времяпровождения. И 9 июня как никакой другой день подходит для того, чтобы посвятить его именно этим маленьким ритуалам.Похожие праздники в РоссииКак отмечает Андреева, в России сейчас существует несколько праздников, посвященных различным видам социальных связей. К ним можно отнести День семьи, любви и верности (8 июля), День матери (последнее воскресенье ноября), День отца (третье воскресенье октября) и пр."Перечисленные выше праздники, как и День друзей, направлены прежде всего на упрочение социальных связей, проявление заботы и внимания к близким людям", — напоминает она.Такие праздники позволяют остановиться в повседневной суете, выделить время для самых близких людей и рассказать им о том, как много они для нас значат.

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https://ria.ru/20190730/1556964120.html

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праздники, россия, общество, дружба