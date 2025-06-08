https://ria.ru/20250608/den-2021581205.html

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня - РИА Новости, 08.06.2025

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Рабочий день 11 июня будет сокращенным, поскольку он является предпраздничным - 12 июня в РФ отмечается День России, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:48:00+03:00

2025-06-08T02:48:00+03:00

2025-06-08T02:48:00+03:00

общество

россия

татьяна подольская

день россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рабочий день 11 июня будет сокращенным, поскольку он является предпраздничным - 12 июня в РФ отмечается День России, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В связи с тем, что 12 июня – это праздничный день – День России, то 11 июня будет предпраздничным рабочим днем, сокращенным на один час", - сказала Подольская. Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

https://ria.ru/20250606/iyun-1866411376.html

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2025

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общество, россия, татьяна подольская, день россии