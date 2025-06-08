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Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта - РИА Новости, 08.06.2025
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08:00 08.06.2025 (обновлено: 08:02 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/defolt-2021412391.html
Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта
Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта - РИА Новости, 08.06.2025
Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта
Киев отказался выплачивать держателям долговых ценных бумаг миллиарды долларов. В МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования. В S&P Global сообщили о РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:00:00+03:00
2025-06-08T08:02:00+03:00
украина
киев
мвф
s&p
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Киев отказался выплачивать держателям долговых ценных бумаг миллиарды долларов. В МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования. В S&amp;P Global сообщили о дефолте и понизили рейтинг Украины по бумагам, привязанным к ВВП, до "мусорного". Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Пропустили выплатыРечь идет о 665 миллионах долларов по ВВП-варрантам (специфические бумаги, привязанные к темпам роста ВВП). Платежи следовало произвести до 2 июня. Держателям напомнили: действует мораторий до завершения реструктуризации.Таким образом, Киев допустил технический дефолт.Международное агентство S&amp;P тут же опустило рейтинг этих бумаг с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт).&quot;Причина — экономические трудности и приоритет военного финансирования. Хотя на счетах госбюджета остается около 11 миллиардов долларов (475 миллиардов гривен), только в мае перерасход достиг 400-500 миллиардов гривен. В 2023 году экономика Украины прибавила 5,3% после резкого падения почти на треть в 2022-м. Согласно условиям варрантов, это автоматически запускает обязательства по выплатам до 1,2 миллиарда долларов. Общая сумма — 3,24 миллиарда&quot;, — уточняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Как сообщало в конце апреля украинское издание "Обозреватель", Киев пытался уговорить инвесторов реструктурировать долг, но не получилось. В итоге 3 июня правительство отказалось от платежей по еврооблигациям на 2,6 миллиарда долларов.Доверие подорваноЭто уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт по двум типам долговых обязательств, указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.&quot;Невыполнение условий даже по одному из долговых инструментов подрывает доверие инвесторов, особенно частных фондов, среди которых много западных, включая американские. Возникают риски сдерживания инвестиций, особенно вне рамок официальной помощи. Несмотря на продолжающуюся поддержку МВФ, дефолт осложнит доступ к частному капиталу&quot;, — говорит Пичугин.Инвесторы сделают вывод: Киев — ненадежный партнер, подчеркивает он.В Capital Lab выделяют следующие ключевые последствия нарушения финансовой дисциплины.Во-первых, судебные. Держатели облигаций могут подать иски в международные суды, например, Лондона или Нью-Йорка, где часто оформляются такие обязательства. Также не исключен арест зарубежных активов в пользу кредиторов.Во-вторых, частные кредиторы, почувствовав себя обманутыми, займут гораздо более жесткую позицию по отношению к Киеву. Они возмущены: Украина ранее вела переговоры о реструктуризации, но допустила технический дефолт."И потребуют более выгодных для себя условий, учитывая возросшие риски и понесенные потери. А в обозримом будущем — утратят интерес к украинским бумагам, рынок для них фактически закроется", — уточняет Шатов.Официальные двусторонние кредиторы (к примеру, государства G7), по его словам, тоже будут настороже. Для прямых новых крупных займов (не безвозмездные гранты) выдвинут больше политических условий и экономических гарантий.Сотрудничество с МВФНаконец, не ясны перспективы отношений с МВФ. Там уже назвали ситуацию риском для дальнейшего финансирования."У фонда строгие правила относительно долговой устойчивости. Вероятно, для продолжения программы Extended Fund Facility (EFF) потребуют быстро достичь договоренности с частными кредиторами о реструктуризации. Иначе финансирование заморозят", — рассуждает Шатов.С другой стороны, отмечают наблюдатели, Запад давно готов ко всему и уже учел эти риски. Придется проявлять лояльность: ведь тут глобальная политика."Украина и раньше пропускала платежи, но ЕС не прекращал поддержку, тем более военную. Да и США готовы закрыть глаза на дефолт, — указывает Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций. — S&amp;P, объявив технический дефолт по ВВП-варрантам, просто предупредило потенциальных новых инвесторов: в эти бумаги лезть опасно".Как бы там ни было, официальное "дефолтное" состояние означает, что репутация Украины на рынках капитала разрушена на годы.
https://ria.ru/20250530/gosdolg-2020072492.html
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украина, киев, мвф, s&p, g7
Украина, Киев, МВФ, S&P, G7
Запад не поможет: Украина докатилась до дефолта

МВФ может остановить дальнейшее финансирование Киева на фоне дефолта

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Киев отказался выплачивать держателям долговых ценных бумаг миллиарды долларов. В МВФ назвали это риском для дальнейшего финансирования. В S&P Global сообщили о дефолте и понизили рейтинг Украины по бумагам, привязанным к ВВП, до "мусорного". Аналитики констатируют: это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Пропустили выплаты

Речь идет о 665 миллионах долларов по ВВП-варрантам (специфические бумаги, привязанные к темпам роста ВВП). Платежи следовало произвести до 2 июня. Держателям напомнили: действует мораторий до завершения реструктуризации.
Таким образом, Киев допустил технический дефолт.
Международное агентство S&P тут же опустило рейтинг этих бумаг с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт).
«

"Причина — экономические трудности и приоритет военного финансирования. Хотя на счетах госбюджета остается около 11 миллиардов долларов (475 миллиардов гривен), только в мае перерасход достиг 400-500 миллиардов гривен. В 2023 году экономика Украины прибавила 5,3% после резкого падения почти на треть в 2022-м. Согласно условиям варрантов, это автоматически запускает обязательства по выплатам до 1,2 миллиарда долларов. Общая сумма — 3,24 миллиарда", — уточняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.

Как сообщало в конце апреля украинское издание "Обозреватель", Киев пытался уговорить инвесторов реструктурировать долг, но не получилось. В итоге 3 июня правительство отказалось от платежей по еврооблигациям на 2,6 миллиарда долларов.
Денежная купюра доллара США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу
30 мая, 21:20

Доверие подорвано

Это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт по двум типам долговых обязательств, указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
«

"Невыполнение условий даже по одному из долговых инструментов подрывает доверие инвесторов, особенно частных фондов, среди которых много западных, включая американские. Возникают риски сдерживания инвестиций, особенно вне рамок официальной помощи. Несмотря на продолжающуюся поддержку МВФ, дефолт осложнит доступ к частному капиталу", — говорит Пичугин.

Инвесторы сделают вывод: Киев — ненадежный партнер, подчеркивает он.
В Capital Lab выделяют следующие ключевые последствия нарушения финансовой дисциплины.
Во-первых, судебные. Держатели облигаций могут подать иски в международные суды, например, Лондона или Нью-Йорка, где часто оформляются такие обязательства. Также не исключен арест зарубежных активов в пользу кредиторов.
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Во-вторых, частные кредиторы, почувствовав себя обманутыми, займут гораздо более жесткую позицию по отношению к Киеву. Они возмущены: Украина ранее вела переговоры о реструктуризации, но допустила технический дефолт.
"И потребуют более выгодных для себя условий, учитывая возросшие риски и понесенные потери. А в обозримом будущем — утратят интерес к украинским бумагам, рынок для них фактически закроется", — уточняет Шатов.
Официальные двусторонние кредиторы (к примеру, государства G7), по его словам, тоже будут настороже. Для прямых новых крупных займов (не безвозмездные гранты) выдвинут больше политических условий и экономических гарантий.
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"В долг игроку": в США пришли в ярость из-за Украины
2 июня, 23:04

Сотрудничество с МВФ

Наконец, не ясны перспективы отношений с МВФ. Там уже назвали ситуацию риском для дальнейшего финансирования.
«
"У фонда строгие правила относительно долговой устойчивости. Вероятно, для продолжения программы Extended Fund Facility (EFF) потребуют быстро достичь договоренности с частными кредиторами о реструктуризации. Иначе финансирование заморозят", — рассуждает Шатов.
С другой стороны, отмечают наблюдатели, Запад давно готов ко всему и уже учел эти риски. Придется проявлять лояльность: ведь тут глобальная политика.
"Украина и раньше пропускала платежи, но ЕС не прекращал поддержку, тем более военную. Да и США готовы закрыть глаза на дефолт, — указывает Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций. — S&P, объявив технический дефолт по ВВП-варрантам, просто предупредило потенциальных новых инвесторов: в эти бумаги лезть опасно".
Как бы там ни было, официальное "дефолтное" состояние означает, что репутация Украины на рынках капитала разрушена на годы.
 
УкраинаКиевМВФS&PG7
 
 
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