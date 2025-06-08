https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html

Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь

Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь - РИА Новости, 08.06.2025

Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь

Житель Бурятии убил в бане супругу, с которой разводился, и прибежавшую ей на помощь дочь, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:06:00+03:00

2025-06-08T06:06:00+03:00

2025-06-08T06:06:00+03:00

происшествия

республика бурятия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 июн - РИА Новости. Житель Бурятии убил в бане супругу, с которой разводился, и прибежавшую ей на помощь дочь, сообщило республиканское СУСК РФ. По данным следствия, тела женщины и ее несовершеннолетней дочери с колото-резаными ранениями шеи и туловища были обнаружены ночью в субботу в селе Бичура. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержан супруг убитой. В ходе допроса мужчина дал подробные показания. "По данным следствия, подозреваемый находился в стадии бракоразводного процесса и не проживал с супругой, которая одна воспитывала трех несовершеннолетних детей. В ночь на 7 июня мужчина приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом по различным частям тела. На крики матери в баню забежала ее дочь. Злоумышленник также напал на девочку, нанес ей удары кирпичом по голове, и затем ножом – в шею и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20250606/burjatija-2021275320.html

https://ria.ru/20250604/volgograd-2020858338.html

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия, россия