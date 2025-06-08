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Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь - РИА Новости, 08.06.2025
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06:06 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html
Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь
Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь - РИА Новости, 08.06.2025
Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь
Житель Бурятии убил в бане супругу, с которой разводился, и прибежавшую ей на помощь дочь, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:06:00+03:00
2025-06-08T06:06:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 8 июн - РИА Новости. Житель Бурятии убил в бане супругу, с которой разводился, и прибежавшую ей на помощь дочь, сообщило республиканское СУСК РФ. По данным следствия, тела женщины и ее несовершеннолетней дочери с колото-резаными ранениями шеи и туловища были обнаружены ночью в субботу в селе Бичура. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержан супруг убитой. В ходе допроса мужчина дал подробные показания. "По данным следствия, подозреваемый находился в стадии бракоразводного процесса и не проживал с супругой, которая одна воспитывала трех несовершеннолетних детей. В ночь на 7 июня мужчина приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом по различным частям тела. На крики матери в баню забежала ее дочь. Злоумышленник также напал на девочку, нанес ей удары кирпичом по голове, и затем ножом – в шею и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
https://ria.ru/20250606/burjatija-2021275320.html
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происшествия, республика бурятия, россия
Происшествия, Республика Бурятия, Россия
Житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь

СК: житель Бурятии убил жену и прибежавшую на помощь матери дочь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 8 июн - РИА Новости. Житель Бурятии убил в бане супругу, с которой разводился, и прибежавшую ей на помощь дочь, сообщило республиканское СУСК РФ.
По данным следствия, тела женщины и ее несовершеннолетней дочери с колото-резаными ранениями шеи и туловища были обнаружены ночью в субботу в селе Бичура. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержан супруг убитой. В ходе допроса мужчина дал подробные показания.
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"По данным следствия, подозреваемый находился в стадии бракоразводного процесса и не проживал с супругой, которая одна воспитывала трех несовершеннолетних детей. В ночь на 7 июня мужчина приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом по различным частям тела. На крики матери в баню забежала ее дочь. Злоумышленник также напал на девочку, нанес ей удары кирпичом по голове, и затем ножом – в шею и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
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