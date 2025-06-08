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В Британии выступили за запрет ношения паранджи на рабочем месте - РИА Новости, 08.06.2025
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02:55 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/britaniya-2021581691.html
В Британии выступили за запрет ношения паранджи на рабочем месте
В Британии выступили за запрет ношения паранджи на рабочем месте - РИА Новости, 08.06.2025
В Британии выступили за запрет ношения паранджи на рабочем месте
Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что работодатели должны иметь право запрещать своим сотрудникам носить паранджу на рабочем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T02:55:00+03:00
2025-06-08T02:55:00+03:00
в мире
великобритания
франция
кеми баденок
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что работодатели должны иметь право запрещать своим сотрудникам носить паранджу на рабочем месте. В интервью газете Telegraph она заявила, что те, кто приходят на ее встречи с избирателями, не должны закрывать свое лицо подобной одеждой. "Я не разговариваю с людьми, которые не собираются показывать мне свое лицо. Я также считаю, что другие люди должны иметь такой контроль. Организации должны иметь возможность решать, что носить их сотрудникам. Это не должно быть чем-то, что люди смогут обойти", - заявила Баденок. При этом она отметила, что запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, не решает проблемы интеграции мигрантов в общество. "Во Франции введен запрет, но у них проблемы с интеграцией еще хуже, чем у нас. Поэтому запрет паранджи не решит все проблемы", - подчеркнула она. В ноябре британское Бюро национальной статистики (ONS) сообщило, что за 12 месяцев, к июню 2023 года уровень чистой миграции достиг рекордных 906 тысяч.
https://ria.ru/20250602/migranty-2020366955.html
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в мире, великобритания, франция, кеми баденок
В мире, Великобритания, Франция, Кеми Баденок
В Британии выступили за запрет ношения паранджи на рабочем месте

Глава консерваторов Британии Баденок выступила за запрет паранджи на работе

© AP Photo / Kin CheungКеми Баденок
Кеми Баденок - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кеми Баденок. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок заявила, что работодатели должны иметь право запрещать своим сотрудникам носить паранджу на рабочем месте.
В интервью газете Telegraph она заявила, что те, кто приходят на ее встречи с избирателями, не должны закрывать свое лицо подобной одеждой.
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"Я не разговариваю с людьми, которые не собираются показывать мне свое лицо. Я также считаю, что другие люди должны иметь такой контроль. Организации должны иметь возможность решать, что носить их сотрудникам. Это не должно быть чем-то, что люди смогут обойти", - заявила Баденок.
При этом она отметила, что запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, не решает проблемы интеграции мигрантов в общество.
"Во Франции введен запрет, но у них проблемы с интеграцией еще хуже, чем у нас. Поэтому запрет паранджи не решит все проблемы", - подчеркнула она.
В ноябре британское Бюро национальной статистики (ONS) сообщило, что за 12 месяцев, к июню 2023 года уровень чистой миграции достиг рекордных 906 тысяч.
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