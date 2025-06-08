Guardian: планы Лондона по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений
Guardian: модернизация британского ядерного арсенала подстегнет гонку вооружений
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Планы правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера по модернизации ядерного арсенала подрывают международные усилия контроля за вооружениями и подстегнут всемирную гонку вооружений, считает колумнист газеты Guardian Саймон Тисдалл.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
"Планы правительства Кира Стармера по модернизации и потенциальному расширению арсенала ядерного оружия Великобритании, обнародованные в стратегическом оборонном обзоре 2025 года, серьезно подрывают международные усилия по нераспространению. Они будут способствовать глобальной гонке ядерных вооружений", - написал Тисдалл.
По мнению автора, действия Лондона "нормализуют" ядерную войну и увеличивают вероятность использования тактического ядерного оружия.
"Сохранение ядерного оружия на нынешнем уровне или его расширение не делает Британию более безопасной. Его применение было бы аморальным, иррациональным и катастрофическим. Это оружие чрезвычайно дорого обходится и потребляет ресурсы, которые Великобритания, вновь столкнувшаяся с болезненными сокращениями бюджета на этой неделе, могла бы более разумно использовать для строительства больниц и школ и надлежащего оснащения своих вооруженных сил", - подчеркнул журналист.
После публикации оборонного обзора в прошлый понедельник Стармер заявил, что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 миллиардов долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих.