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Guardian: планы Лондона по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений - РИА Новости, 08.06.2025
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15:24 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/britanija-2021635000.html
Guardian: планы Лондона по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений
Guardian: планы Лондона по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений - РИА Новости, 08.06.2025
Guardian: планы Лондона по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений
Планы правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера по модернизации ядерного арсенала подрывают международные усилия контроля за вооружениями и... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:24:00+03:00
2025-06-08T15:24:00+03:00
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великобритания
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ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Планы правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера по модернизации ядерного арсенала подрывают международные усилия контроля за вооружениями и подстегнут всемирную гонку вооружений, считает колумнист газеты Guardian Саймон Тисдалл. В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). "Планы правительства Кира Стармера по модернизации и потенциальному расширению арсенала ядерного оружия Великобритании, обнародованные в стратегическом оборонном обзоре 2025 года, серьезно подрывают международные усилия по нераспространению. Они будут способствовать глобальной гонке ядерных вооружений", - написал Тисдалл. По мнению автора, действия Лондона "нормализуют" ядерную войну и увеличивают вероятность использования тактического ядерного оружия. "Сохранение ядерного оружия на нынешнем уровне или его расширение не делает Британию более безопасной. Его применение было бы аморальным, иррациональным и катастрофическим. Это оружие чрезвычайно дорого обходится и потребляет ресурсы, которые Великобритания, вновь столкнувшаяся с болезненными сокращениями бюджета на этой неделе, могла бы более разумно использовать для строительства больниц и школ и надлежащего оснащения своих вооруженных сил", - подчеркнул журналист. После публикации оборонного обзора в прошлый понедельник Стармер заявил, что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 миллиардов долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих.
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в мире, великобритания, лондон, россия, кир стармер
В мире, Великобритания, Лондон, Россия, Кир Стармер
Guardian: планы Лондона по ядерному арсеналу подстегнут гонку вооружений

Guardian: модернизация британского ядерного арсенала подстегнет гонку вооружений

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Планы правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера по модернизации ядерного арсенала подрывают международные усилия контроля за вооружениями и подстегнут всемирную гонку вооружений, считает колумнист газеты Guardian Саймон Тисдалл.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов).
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"Планы правительства Кира Стармера по модернизации и потенциальному расширению арсенала ядерного оружия Великобритании, обнародованные в стратегическом оборонном обзоре 2025 года, серьезно подрывают международные усилия по нераспространению. Они будут способствовать глобальной гонке ядерных вооружений", - написал Тисдалл.
По мнению автора, действия Лондона "нормализуют" ядерную войну и увеличивают вероятность использования тактического ядерного оружия.
"Сохранение ядерного оружия на нынешнем уровне или его расширение не делает Британию более безопасной. Его применение было бы аморальным, иррациональным и катастрофическим. Это оружие чрезвычайно дорого обходится и потребляет ресурсы, которые Великобритания, вновь столкнувшаяся с болезненными сокращениями бюджета на этой неделе, могла бы более разумно использовать для строительства больниц и школ и надлежащего оснащения своих вооруженных сил", - подчеркнул журналист.
После публикации оборонного обзора в прошлый понедельник Стармер заявил, что страна переходит в режим "готовности к войне". Россия в документе обозначена как "непосредственная и неотложная угроза". В рамках новой оборонной стратегии власти планируют создать семь тысяч ракет дальнего радиуса действия и направить 6 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 8 миллиардов долларов) на строительство шести новых предприятий по производству боеприпасов. Кроме того, перед обнародованием программы минобороны страны сообщило о намерении построить до 12 атомных подводных лодок для замены действующих.
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