https://ria.ru/20250608/bpla-2021634872.html

В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА

В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025

В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА

Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:22:00+03:00

2025-06-08T15:22:00+03:00

2025-06-08T15:24:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

жилье

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным главы региона, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021616047.html

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье), происшествия, жилье, андрей воробьев