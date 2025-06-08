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В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
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15:22 08.06.2025 (обновлено: 15:24 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bpla-2021634872.html
В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА
В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА
Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:22:00+03:00
2025-06-08T15:24:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
жилье
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным главы региона, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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московская область (подмосковье), происшествия, жилье, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Жилье, Андрей Воробьев
В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке БПЛА

Три садовых дома пострадали при атаке БПЛА в Раменском СНТ "Малиновка"

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Московской области
Последствия атаки БПЛА в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Московской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По данным главы региона, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников.
"В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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