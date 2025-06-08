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ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА
ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА
Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе освобождения населенного пункта Заря (ДНР) более 10 пунктов управления беспилотниками известного украинского подразделения РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:06:00+03:00
2025-06-08T12:06:00+03:00
2025-06-08T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе освобождения населенного пункта Заря (ДНР) более 10 пунктов управления беспилотниками известного украинского подразделения "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости боец отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Рыжий"."Заходили в населенный пункт Заря. Основная проблема состояла в том, что на нашем направлении стоит бригада "Птахи Мадьяра". Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли", – рассказал штурмовик.По его словам, огневую поддержку штурмовым отрядам при освобождении Зари оказывала полковая артиллерия и танки, которые работали с закрытых огневых позиций."Птицы Мадьяра" – украинское подразделение, командира которого Роберта Бровди накануне назначили командующим сил беспилотных систем ВСУ.
https://ria.ru/20250608/zarya-2021614530.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боец отряда "Шторм" об освобождении населенного пункта Заря в ДНР
Российские войска в ходе освобождения населенного пункта Заря в ДНР уничтожили более 10 пунктов управления БПЛА известного украинского подразделения "Птицы Мадьяра".
Об этом сообщил РИА Новости боец отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Рыжий".
2025-06-08T12:06
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PT0M42S
РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА
ВС России при освобождении Зари в ДНР уничтожили десять пунктов управления БПЛА