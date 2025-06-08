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ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА

ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025

ВС России при освобождении Зари уничтожили пункты управления БПЛА

Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе освобождения населенного пункта Заря (ДНР) более 10 пунктов управления беспилотниками известного украинского подразделения РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:06:00+03:00

2025-06-08T12:06:00+03:00

2025-06-08T12:20:00+03:00

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донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в ходе освобождения населенного пункта Заря (ДНР) более 10 пунктов управления беспилотниками известного украинского подразделения "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости боец отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Рыжий"."Заходили в населенный пункт Заря. Основная проблема состояла в том, что на нашем направлении стоит бригада "Птахи Мадьяра". Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли", – рассказал штурмовик.По его словам, огневую поддержку штурмовым отрядам при освобождении Зари оказывала полковая артиллерия и танки, которые работали с закрытых огневых позиций."Птицы Мадьяра" – украинское подразделение, командира которого Роберта Бровди накануне назначили командующим сил беспилотных систем ВСУ.

https://ria.ru/20250608/zarya-2021614530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец отряда "Шторм" об освобождении населенного пункта Заря в ДНР Российские войска в ходе освобождения населенного пункта Заря в ДНР уничтожили более 10 пунктов управления БПЛА известного украинского подразделения "Птицы Мадьяра". Об этом сообщил РИА Новости боец отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Рыжий". 2025-06-08T12:06 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф