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В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
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10:08 08.06.2025 (обновлено: 10:23 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bpla-2021600219.html
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА
Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:08:00+03:00
2025-06-08T10:23:00+03:00
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода", - написал он.Губернатор отметил, что в настоящее время устраняются последствия происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
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орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА

В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА, повреждены три дома

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«
"В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода", - написал он.
Губернатор отметил, что в настоящее время устраняются последствия происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
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