https://ria.ru/20250608/bpla-2021600219.html

В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА

В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025

В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:08:00+03:00

2025-06-08T10:08:00+03:00

2025-06-08T10:23:00+03:00

орловская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода", - написал он.Губернатор отметил, что в настоящее время устраняются последствия происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html

орловская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, происшествия