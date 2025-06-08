https://ria.ru/20250608/bpla-2021600219.html
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА
Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:08:00+03:00
2025-06-08T10:08:00+03:00
2025-06-08T10:23:00+03:00
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили 9 БПЛА над Орловской областью, от осколков незначительно повреждены три дома, а также участок газопровода, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода", - написал он.Губернатор отметил, что в настоящее время устраняются последствия происшествий, газоснабжение восстановлено, ведутся проверки правоохранительных органов и МЧС.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА
В Орловской области за сутки сбили девять БПЛА, повреждены три дома