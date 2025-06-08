https://ria.ru/20250608/bpla-2021594554.html

ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями

ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями

Российские средства ПВО уничтожили утром три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:11:00+03:00

2025-06-08T09:11:00+03:00

2025-06-08T09:17:00+03:00

тульская область

россия

брянская область

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили утром три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны России."Утром 8 июня т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021587712.html

тульская область

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брянская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тульская область, россия, брянская область, белгородская область, безопасность