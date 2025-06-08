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ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями
ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями
Российские средства ПВО уничтожили утром три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:11:00+03:00
2025-06-08T09:11:00+03:00
2025-06-08T09:17:00+03:00
тульская область
россия
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безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили утром три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны России."Утром 8 июня т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021587712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, россия, брянская область, белгородская область, безопасность
Тульская область, Россия, Брянская область, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила три дрона над Белгородской, Брянской и Тульской областями
ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Тульской областями