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ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:15:00+03:00
2025-06-08T08:15:00+03:00
2025-06-08T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.БПЛА сбили над:Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении девяти БПЛА в столичном регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)