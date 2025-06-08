Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 08.06.2025 (обновлено: 09:21 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bpla-2021592507.html
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:15:00+03:00
2025-06-08T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25500/56/255005684_0:313:2999:2000_1920x0_80_0_0_597447096f2bdf49556118edc556ae21.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.&quot;В период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа&quot;, — рассказали в ведомстве.БПЛА сбили над:Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении девяти БПЛА в столичном регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25500/56/255005684_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_cbc5a84834eca3c5df81654f6516e305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты зенитно-ракетной системой
Запуск ракеты зенитно-ракетной системой - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты зенитно-ракетной системой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

БПЛА сбили над:
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении девяти БПЛА в столичном регионе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала