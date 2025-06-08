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ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:15:00+03:00

2025-06-08T08:15:00+03:00

2025-06-08T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."В период с 23:00 мск 7 июня до 7:30 мск 8 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.БПЛА сбили над:Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении девяти БПЛА в столичном регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)