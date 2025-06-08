https://ria.ru/20250608/bpl-2021608892.html
ПВО сбила три украинских беспилотника
ПВО сбила три украинских беспилотника - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:07:00+03:00
2025-06-08T11:07:00+03:00
2025-06-08T11:26:00+03:00
безопасность
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны России. "Восьмого июня с 09.05 до 09.30 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три украинских беспилотника
ПВО сбила три украинских БПЛА в Белгородской, Брянской и Московской областях