https://ria.ru/20250608/bpl-2021608892.html

ПВО сбила три украинских беспилотника

ПВО сбила три украинских беспилотника - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО сбила три украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:07:00+03:00

2025-06-08T11:07:00+03:00

2025-06-08T11:26:00+03:00

безопасность

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщили в Минобороны России. "Восьмого июня с 09.05 до 09.30 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html

московская область (подмосковье)

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф)