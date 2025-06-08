https://ria.ru/20250608/bpl-2021592170.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T08:13:00+03:00

2025-06-08T08:13:00+03:00

2025-06-08T08:13:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.02 мск субботы, она продлилась почти девять часов. "️Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021590655.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тульская область, дмитрий миляев, безопасность