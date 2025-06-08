https://ria.ru/20250608/bpl-2021592170.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T08:13:00+03:00
2025-06-08T08:13:00+03:00
2025-06-08T08:13:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.02 мск субботы, она продлилась почти девять часов. "️Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, продлившуюся девять часов