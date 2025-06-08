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Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025
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20:41 08.06.2025 (обновлено: 21:48 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/boeing-747-2021668461.html
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево
Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.06.2025
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москва
шереметьево (аэропорт)
boeing 747
анадырь
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Рейс Москва — Анадырь сел штатно. В 20:19 приземлился", — сказал собеседник агентства.Как сообщили в авиакомпании "Россия", борт вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно.
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москва, шереметьево (аэропорт), boeing 747, анадырь
Москва, Шереметьево (аэропорт), Boeing 747, Анадырь
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево

Boeing 747 Москва — Анадырь вернулся в Шереметьево из-за неисправности

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Рейс Москва — Анадырь сел штатно. В 20:19 приземлился", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в авиакомпании "Россия", борт вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно.
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