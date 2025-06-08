https://ria.ru/20250608/boeing-747-2021668461.html

Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево

Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025

Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево

Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:41:00+03:00

2025-06-08T20:41:00+03:00

2025-06-08T21:48:00+03:00

москва

шереметьево (аэропорт)

boeing 747

анадырь

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Рейс Москва — Анадырь сел штатно. В 20:19 приземлился", — сказал собеседник агентства.Как сообщили в авиакомпании "Россия", борт вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно.

https://ria.ru/20241213/peterburg-1988976266.html

москва

анадырь

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, шереметьево (аэропорт), boeing 747, анадырь