https://ria.ru/20250608/boeing-747-2021668461.html
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 08.06.2025
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево
Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:41:00+03:00
2025-06-08T20:41:00+03:00
2025-06-08T21:48:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
boeing 747
анадырь
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Boeing 747 авиакомпании "Россия" вернулся в аэропорт Шереметьево, из которого вылетел, из-за роста температуры в салоне, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Рейс Москва — Анадырь сел штатно. В 20:19 приземлился", — сказал собеседник агентства.Как сообщили в авиакомпании "Россия", борт вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно.
https://ria.ru/20241213/peterburg-1988976266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, шереметьево (аэропорт), boeing 747, анадырь
Москва, Шереметьево (аэропорт), Boeing 747, Анадырь
Boeing 747, вылетевший в Анадырь, вернулся в Шереметьево
Boeing 747 Москва — Анадырь вернулся в Шереметьево из-за неисправности