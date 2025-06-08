https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021627980.html

БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие

БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.06.2025

БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие

Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:23:00+03:00

2025-06-08T14:23:00+03:00

2025-06-08T14:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

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украина

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белгородский район

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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения "Орлан", которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам", — написал он в Telegram-канале.Другие подробности инцидента:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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