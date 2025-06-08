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БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 08.06.2025 (обновлено: 14:48 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021627980.html
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.06.2025
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие
Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:23:00+03:00
2025-06-08T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.&quot;Дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения &quot;Орлан&quot;, которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам&quot;, — написал он в Telegram-канале.Другие подробности инцидента:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Белгород, Белгородский район
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: в белгородском Никольском при атаках БПЛА на парковку ранены 5 человек

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения "Орлан", которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам", — написал он в Telegram-канале.

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Другие подробности инцидента:
  • троим мужчинам оказали медпомощь на месте, они отказались от госпитализации;
  • двое пострадавших проходят обследование в городской больнице № 2 Белгорода;
  • от детонации загорелся легковой автомобиль, его потушили;
  • посечены осколками четыре транспортных средства;
  • в здании повреждены кровля, фасад и остекление.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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