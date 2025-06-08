https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021627980.html
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.06.2025
БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие
Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:23:00+03:00
2025-06-08T14:23:00+03:00
2025-06-08T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Дроны ВСУ дважды ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения "Орлан", которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам", — написал он в Telegram-канале.Другие подробности инцидента:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250607/svo-2021068826.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БПЛА дважды атаковали парковку в Белгородской области, есть пострадавшие
Гладков: в белгородском Никольском при атаках БПЛА на парковку ранены 5 человек