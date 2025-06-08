https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021591263.html

ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью

ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью

Силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T07:54:00+03:00

2025-06-08T07:54:00+03:00

2025-06-08T07:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

республика крым

курская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 10 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.

https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588665.html

брянская область

республика крым

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, республика крым, курская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)