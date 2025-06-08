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ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021591263.html
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью
Силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T07:54:00+03:00
2025-06-08T07:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
республика крым
курская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 10 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588665.html
брянская область
республика крым
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брянская область, республика крым, курская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Республика Крым, Курская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила десять беспилотников над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО ночью уничтожили десять БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 10 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРеспублика КрымКурская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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