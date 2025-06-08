https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021590655.html

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T07:48:00+03:00

2025-06-08T07:48:00+03:00

2025-06-08T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России."В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588263.html

россия

курская область

республика крым

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безопасность, россия, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)