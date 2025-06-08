https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021590655.html
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T07:48:00+03:00
2025-06-08T07:48:00+03:00
2025-06-08T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России."В период с 23.00 мск 7 июня до 7.30 мск 8 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении девяти БПЛА в Московском регионе. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588263.html
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безопасность, россия, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 61 украинский беспилотник
МО: над территорией России за ночь сбили 61 украинский БПЛА