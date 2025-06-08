https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021589427.html

ПВО сбила еще два беспилотника, атаковавших Московский регион

ПВО сбила еще два беспилотника, атаковавших Московский регион - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО сбила еще два беспилотника, атаковавших Московский регион

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, атаковавших Московский регион, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T07:08:00+03:00

2025-06-08T07:08:00+03:00

2025-06-08T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили еще два беспилотника, атаковавших Московский регион, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву."Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион", — написал Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Домодедово и Внуково временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Позднее ограничения сняли.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250608/pvo-2021581008.html

москва

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москва, сергей собянин