https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021589216.html

ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион

ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион

Силами ПВО сбиты три беспилотника, атаковавших Московский регион, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:57:00+03:00

2025-06-08T06:57:00+03:00

2025-06-08T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбиты три беспилотника, атаковавших Московский регион, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион", — написал Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Всего с начала ночи силы ПВО сбили в столичном регионе семь вражеских БПЛА. Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют воздушные суда.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588665.html

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2025

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сергей собянин