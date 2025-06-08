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ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 08.06.2025 (обновлено: 07:04 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021589216.html
ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион
ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион
Силами ПВО сбиты три беспилотника, атаковавших Московский регион, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:57:00+03:00
2025-06-08T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей собянин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбиты три беспилотника, атаковавших Московский регион, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион", — написал Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Всего с начала ночи силы ПВО сбили в столичном регионе семь вражеских БПЛА. Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют воздушные суда.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588665.html
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сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин
ПВО сбила три беспилотника, атаковавших Московский регион

Собянин: силы ПВО сбили три беспилотника, атаковавших Московский регион

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбиты три беспилотника, атаковавших Московский регион, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион", — написал Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Всего с начала ночи силы ПВО сбили в столичном регионе семь вражеских БПЛА. Аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют воздушные суда.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Собянин
 
 
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