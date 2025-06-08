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ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области
ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области
ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:32:00+03:00
2025-06-08T06:32:00+03:00
2025-06-08T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
боровский район
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов уничтожены 7 БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет. На местах работают оперативные группы", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Шапша добавил, что обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов, пострадавших нет.
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боровский район
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происшествия, боровский район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Боровский район, Калужская область, Владислав Шапша
ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области
Шапша: силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Калужской области