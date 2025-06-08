https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021588665.html

ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области

ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области

ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T06:32:00+03:00

2025-06-08T06:32:00+03:00

2025-06-08T06:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

боровский район

калужская область

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217834_0:46:3200:1846_1920x0_80_0_0_64ab19b391eff5dec33d055504011acd.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов уничтожены 7 БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет. На местах работают оперативные группы", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Шапша добавил, что обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021587712.html

боровский район

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, боровский район, калужская область, владислав шапша