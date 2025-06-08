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Российские расчеты БПЛА уничтожили больше 100 беспилотных расчетов ВСУ
Российские расчеты БПЛА уничтожили больше 100 беспилотных расчетов ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Российские расчеты БПЛА уничтожили больше 100 беспилотных расчетов ВСУ
Пятнадцать расчетов операторов беспилотников с российской стороны уничтожили больше 100 расчетов БПЛА ВСУ, в числе которых были представители элитной бригады... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:19:00+03:00
2025-06-08T06:19:00+03:00
2025-06-08T06:19:00+03:00
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АВДЕЕВКА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Пятнадцать расчетов операторов беспилотников с российской стороны уничтожили больше 100 расчетов БПЛА ВСУ, в числе которых были представители элитной бригады ВСУ "Птицы Мадьяра", рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Южной группировки войск с позывным "Фидель". "Когда мы заезжали на константиновское направление, против нас было 212 точек БПЛА, у нас было порядка 15 точек. Сейчас порядка 100 точек у них (ВСУ -ред.) осталось", - сказал офицер. По его словам, бригада "Птицы Мадьяра" старается скрыть подальше от линии боевого соприкосновения самые ценные кадры, пользуясь ретранслятором для дальних полетов беспилотников. Владимир Зеленский во вторник назначил командира "Птиц Мадьяра" Роберта Бровди командующим сил беспилотных систем Украины. Как заявил ранее РИА Новости офицер одного из подразделений БПЛА группировки войск "Центр" ВС РФ Михаил Козлов, Бровди может увеличить количество подразделений беспилотников. По его словам, сейчас подразделения БПЛА ВСУ состоят из трех батальонов и одной бригады.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Козлов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские расчеты БПЛА уничтожили больше 100 беспилотных расчетов ВСУ
Пятнадцать российских расчетов БПЛА уничтожили больше 100 расчетов ВСУ