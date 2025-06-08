Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 08.06.2025 (обновлено: 22:43 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске - РИА Новости, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:30:00+03:00
2025-06-08T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
курская область
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021676983_0:37:977:586_1920x0_80_0_0_1ddf0446130670c9fd89a05988de3c4f.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.&quot;По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пострадавших нет. После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.В воскресенье мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021676983_74:0:902:621_1920x0_80_0_0_e8b934acd8300cc46682758afb2f982c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина, курская область, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина, Курская область, Русская православная церковь
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске

Хинштейн: дрон атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске, пострадавших нет

© Фото : Telegram-канал Александра ХинштейнаУспенский кафедральный собор в Рыльске Курской области
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Telegram-канал Александра Хинштейна
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«

"По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни", — написал он в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
За продолжение войны все будут платить Трампу
5 июня, 08:00
Пострадавших нет.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
В воскресенье мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраинаКурская областьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала