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Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске - РИА Новости, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T21:30:00+03:00
2025-06-08T21:30:00+03:00
2025-06-08T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
александр хинштейн
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украина
курская область
русская православная церковь
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших нет. После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.В воскресенье мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
Хинштейн: дрон атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске, пострадавших нет