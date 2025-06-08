https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске

Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске - РИА Новости, 08.06.2025

Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске

Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T21:30:00+03:00

2025-06-08T21:30:00+03:00

2025-06-08T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

александр хинштейн

вооруженные силы украины

украина

курская область

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших нет. После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.В воскресенье мирный житель попал под удар вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльск

украина

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина, курская область, русская православная церковь