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В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 08.06.2025 (обновлено: 15:32 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021635875.html
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома - РИА Новости, 08.06.2025
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома
Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:30:00+03:00
2025-06-08T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
истра
московская область (подмосковье)
происшествия
раменское
андрей воробьев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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истра
московская область (подмосковье)
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истра, московская область (подмосковье), происшествия, раменское, андрей воробьев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Истра, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Раменское, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома

Воробьев: в подмосковной Истре при атаке дрона ВСУ поврежден фасад жилого дом

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников.
«
"В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеИстраМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияРаменскоеАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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