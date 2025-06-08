https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021635875.html
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома - РИА Новости, 08.06.2025
В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома
Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:30:00+03:00
2025-06-08T15:30:00+03:00
2025-06-08T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
истра
московская область (подмосковье)
происшествия
раменское
андрей воробьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
истра
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома
Воробьев: в подмосковной Истре при атаке дрона ВСУ поврежден фасад жилого дом