https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021635875.html

В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома

В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома - РИА Новости, 08.06.2025

В Истре при атаке беспилотника поврежден фасад и остекленение жилого дома

Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:30:00+03:00

2025-06-08T15:30:00+03:00

2025-06-08T15:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

истра

московская область (подмосковье)

происшествия

раменское

андрей воробьев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Фасад и остекление жилого дома в Истре повреждены в результате атаки БПЛА в Подмосковье, среди жителей населенного пункта пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

истра

московская область (подмосковье)

раменское

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

истра, московская область (подмосковье), происшествия, раменское, андрей воробьев, вооруженные силы украины, украина