https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021599833.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025

Над Брянской областью сбили беспилотник

Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожен один БПЛА, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:05:00+03:00

2025-06-08T10:05:00+03:00

2025-06-08T10:06:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожен один БПЛА, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал губернатор. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021589427.html

брянская область

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Варвара Скокшина

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность