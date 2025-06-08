https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021599833.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2025
Над Брянской областью сбили беспилотник
Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожен один БПЛА, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:05:00+03:00
2025-06-08T10:05:00+03:00
2025-06-08T10:06:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России над Брянской областью уничтожен один БПЛА, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал губернатор. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021589427.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник