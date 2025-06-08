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ПВО сбила четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион
ПВО сбила четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО сбила четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион
Силами ПВО сбит еще один беспилотник, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T06:05:00+03:00
2025-06-08T06:05:00+03:00
2025-06-08T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбит еще один беспилотник, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он сообщал о двух беспилотниках, летевших на Москву, а также БПЛА, атаковавшем регион. "Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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технологии, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион
Собянин: силы ПВО сбили четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион