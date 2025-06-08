https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021584682.html

ПВО уничтожила третий беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожила третий беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО уничтожила третий беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен третий беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T04:34:00+03:00

2025-06-08T04:34:00+03:00

2025-06-08T04:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уничтожен третий беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал о беспилотнике, летевшем на Москву, а также БПЛА, атаковавшем регион."Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250608/opasnost-2021581520.html

москва

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2025

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москва, сергей собянин