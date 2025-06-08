https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021584159.html

ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.06.2025

ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T04:22:00+03:00

2025-06-08T04:22:00+03:00

2025-06-08T04:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву."ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250608/opasnost-2021583881.html

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москва, сергей собянин