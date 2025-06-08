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ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.06.2025
ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:22:00+03:00
2025-06-08T04:22:00+03:00
2025-06-08T04:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву."ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожило еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву