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Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.06.2025
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13:05 08.06.2025 (обновлено: 13:09 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621851.html
Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников, заявил Бастрыкин
Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.06.2025
Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников, заявил Бастрыкин
Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников киевского режима, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:05:00+03:00
2025-06-08T13:09:00+03:00
интерпол
александр бастрыкин
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников киевского режима, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Они все объявлены в международный розыск. Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем, и квалифицировать их преступления, как преступления против мира, человечества и военные преступления - вот так квалифицировал Нюрнбергский процесс деяния высокопоставленных фашистов. То есть эти люди сейчас должны понимать, что то, что они сейчас у власти там, это ни от чего их в будущем не охраняет", - сказал Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
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интерпол, александр бастрыкин, украина, в мире
Интерпол, Александр Бастрыкин, Украина, В мире
Интерпол уклоняется от поиска украинских преступников, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: Интерпол не ищет высокопоставленных украинских военных преступников

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Интерпол уклоняется от поиска высокопоставленных военных преступников киевского режима, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Они все объявлены в международный розыск. Правда, Интерпол уклоняется от сотрудничества в этом вопросе. Они говорят, что мы далеки от политики, поэтому розыск вести не будем, и квалифицировать их преступления, как преступления против мира, человечества и военные преступления - вот так квалифицировал Нюрнбергский процесс деяния высокопоставленных фашистов. То есть эти люди сейчас должны понимать, что то, что они сейчас у власти там, это ни от чего их в будущем не охраняет", - сказал Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
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