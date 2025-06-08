Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области
Подорвавшие мост под Брянском знали, что в Москву едет пассажирский поезд
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов — Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов — Москва в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Террористы, подорвавшие мост в Брянской области, знали, что едет пассажирский поезд в Москву, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Они знали, что это не военный состав, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что летние каникулы. И поэтому они прекрасно сознавали, что подрывают гражданских, мирных людей. Женщин и детей в том числе", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
1 июня, 09:47
Теракты в Брянской и Курской областях
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.