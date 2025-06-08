https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html

Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области

Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 08.06.2025

Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области

Террористы, подорвавшие мост в Брянской области, знали, что едет пассажирский поезд в Москву, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T13:00:00+03:00

2025-06-08T13:00:00+03:00

2025-06-08T14:44:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Террористы, подорвавшие мост в Брянской области, знали, что едет пассажирский поезд в Москву, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."Они знали, что это не военный состав, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что летние каникулы. И поэтому они прекрасно сознавали, что подрывают гражданских, мирных людей. Женщин и детей в том числе", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Теракты в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли. Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20250601/most-2020235044.html

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, москва, обрушение моста на поезд в брянской области