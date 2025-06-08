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Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 08.06.2025
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13:00 08.06.2025 (обновлено: 14:44 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/bastrykin-2021621486.html
Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области
Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области - РИА Новости, 08.06.2025
Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области
Террористы, подорвавшие мост в Брянской области, знали, что едет пассажирский поезд в Москву, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:00:00+03:00
2025-06-08T14:44:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Террористы, подорвавшие мост в Брянской области, знали, что едет пассажирский поезд в Москву, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."Они знали, что это не военный состав, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что летние каникулы. И поэтому они прекрасно сознавали, что подрывают гражданских, мирных людей. Женщин и детей в том числе", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Теракты в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли. Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20250601/most-2020235044.html
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происшествия, брянская область, москва, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Бастрыкин рассказал подробности подрыва моста в Брянской области

Подорвавшие мост под Брянском знали, что в Москву едет пассажирский поезд

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов — Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов — Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов — Москва в Брянской области
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Террористы, подорвавшие мост в Брянской области, знали, что едет пассажирский поезд в Москву, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Они знали, что это не военный состав, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что летние каникулы. И поэтому они прекрасно сознавали, что подрывают гражданских, мирных людей. Женщин и детей в том числе", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
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Теракты в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.
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