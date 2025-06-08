https://ria.ru/20250608/bartsits-2021598567.html

Олег Барциц: возвращение Абхазии в Грузию – это фантомные боли Тбилиси

Олег Барциц: возвращение Абхазии в Грузию – это фантомные боли Тбилиси - РИА Новости, 08.06.2025

Олег Барциц: возвращение Абхазии в Грузию – это фантомные боли Тбилиси

Новый глава МИД Абхазии Олег Барциц совершил свой первый заграничный визит в Россию, на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:00:00+03:00

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2025-06-08T11:00:00+03:00

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Новый глава МИД Абхазии Олег Барциц совершил свой первый заграничный визит в Россию, на переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он рассказал, о чем шла беседа с главой российского МИД, а также о том, как функционирует представительство Абхазии при новом сирийском правительстве, и почему возвращение республики в состав Грузии – это утопия.— Олег Мсасович, я знаю, что у вас состоялась встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Чему она была посвящена, и что удалось обсудить?— Это мой первый визит в качестве министра. И, разумеется, он сразу в Российскую Федерацию, в Москву, к моему глубоко уважаемому коллеге Сергею Викторовичу Лаврову. Я поблагодарил его в самом начале встречи за поздравление в мой адрес, за приглашение посетить Российскую Федерацию и, разумеется, за тот радушный, очень теплый прием, который нам оказывают.Далее состоялся заинтересованный и неравнодушный диалог по всему спектру вопросов, которые относятся к взаимодействию между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Значительную часть беседы посвятили обсуждению параметров взаимодействия по сохранению общего контура архитектуры безопасности в регионе Южного Кавказа и Восточного Причерноморья.Значительное внимание было уделено сотрудничеству между Абхазией и Россией в социально-экономической сфере, гуманитарной, образовательной, медицинской. Хочу особо отметить, что Россия оказывает нам колоссальную помощь, значение которой трудно переоценить.Можно без преувеличения сказать, что сотрудничество между Абхазией и Россией носит глобальный характер, охватывает различные сферы и крайне важно для нашей страны. Мы взаимодействуем по широкому кругу вопросов, всегда встречая понимание, поддержку и партнерское отношение со стороны российских коллег.Еще один немаловажный фактор — это поддержка со стороны первого заместителя главы администрации президента России, нашего соотечественника Сергея Владиленовича Кириенко.Наше сотрудничество расширяется, появляются современные форматы, особенно в области образования и молодежной политики. Наши учителя посещают площадки в России, недавно большая группа педагогов была на форуме в Пятигорске. В ближайшие дни состоится международный форум в Казани с участием нашего министра образования.По линии здравоохранения также идет активное взаимодействие: получаем современное, дорогостоящее, высокотехнологичное оборудование, строится детская больница, создаются медицинские центры. Это позволяет поднимать стандарты здравоохранения и здоровья нации.Важное направление — экономическое взаимодействие. Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей.Обсуждались и вопросы, связанные с соглашением о двойном гражданстве. Это чувствительная тема, особенно для студентов, которые ранее сталкивались с трудностями по воинскому учёту. Сейчас соглашение трактует, что молодые люди проходят службу в стране постоянного проживания.Еще один важный аспект — поддержка граждан Абхазии, имеющих российские паспорта, за рубежом. Теперь они получают защиту и сопровождение от российских загранучреждений. Это важная гарантия безопасности даже при отсутствии других документов.Обсуждались и вопросы создании материально-технической ремонтной базы. Как я уже сказал, это относится к сфере глобальной безопасности в регионе, в Очамчирском районе. Мы считаем, что это повысит стандарты безопасности, создаст нам дополнительные гарантии нашей безопасности, а это для нашей страны очень важно.— По поводу базы: есть ли понимание, когда начнется строительство и какое значение она будет иметь?— На самом деле в Очамчирах уже функционирует стоянка боевых кораблей Черноморского флота. Хочу подчеркнуть, что в сегодняшней непростой политической ситуации, складывающейся во многих регионах мира, в том числе в странах, имеющих выход к Черному морю, особенно в Восточном Причерноморье, это будет дополнительный фактор, который позволит укрепить стандарты безопасности в регионе. Что касается дат, то взаимодействие уже идет, позднее узнаем какие-то конкретные числа.— И Запад, и Тбилиси могут негативно отреагировать на такое решение и обвинить Россию в милитаризме. Что вы думаете по поводу возможных заявлений по этому поводу?— У нас уже довольно устойчивый, сложившийся иммунитет ко всем подобного рода заявлениям. Любая инициатива, которая лежит в плоскости взаимодействия Абхазии и России, встречает подобные оценки, подобные декларации.Я отвечу коротко: они ни на что не влияют. Они не влияют на реальное положение дел, на реальный расклад сил в регионе. Мы следуем собственной логике, мы верны своим союзническим обязательствам по отношению к России. И поэтому идем своим путем, невзирая, так сказать, на бессчетные попытки помешать этому процессу.— Есть ли возможность, что в ближайшее время Абхазию признают какие-либо еще государства?— Разумеется, признания будут. Мы работаем активно в этом направлении, как я уже сказал, с помощью наших российских коллег. Мы считаем, что время работает на нас, мы настойчивы, целеустремленны и профессиональны в этих аспектах нашей деятельности. Сегодня получаем сигналы от ряда стран из различных регионов, что существует интерес к диалогу с нами.И, разумеется, откликаемся на это и будем наращивать эти усилия в дальнейшем. Специфика работы в этом направлении состоит в том, что мы раньше времени не оглашаем эти направления в силу понятных совершенно причин, потому что, как и прежде, существуют, как я уже сказал, попытки помешать любой инициативе по укреплению государственного суверенитета Республики Абхазия.— Есть ли в Абхазии антироссийские настроения?— В нашей стране в принципе нет питательной среды для любых антироссийских проявлений и деятельности подобного рода. Нет ни одной политической силы, партии, общественного объединения, которое хотя бы задумалось о том, чтобы проводить деструктивную по отношению к Российской Федерации политику. Мы просто этого не позволим. Подобное движение или направление не просуществовало бы там и нескольких дней в Абхазии. При этом, конечно, могут быть какие-то устремления отдельных организаций.— То есть организации, которые представляют неправительственный зарубежный сектор, вы контролируете?— Мы позволяем работать в стране только тем организациям, которые осуществляют гуманитарные и медицинские программы. Но если у кого-то возникнет иллюзия, что они могут влиять на политические решения, на умонастроение наших граждан — сразу же последуют жесткие меры со стороны уполномоченных органов.— В каком формате существует этот контроль?— Мы мониторим их деятельность. И как только она перестает нас устраивать, если поступают сигналы о том, что начинаются поползновения в сторону участия в политических процессах — разумеется, мы моментально реагируем.— Сухум неоднократно заявлял, что приоритет его внешней политики — это подписание соглашения о неприменении силы с Тбилиси. Тем не менее, оно до сих пор не подписано. На ваш взгляд, о чем говорит этот факт?— Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия. Ряд здравомыслящих политиков в Грузии это отчётливо осознают, но, к сожалению, не могут говорить об этом вслух.Мы в последнее время слышим от Грузии совершенно новую риторику. Когда высокие должностные лица — например, министры — заявляют о том, что готовы извиниться, покаяться и оздоравливать отношения с соседними странами, с Абхазией, с Южной Осетией, ничего плохого в этом нет, наоборот. (В 2024 году основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией – ред.) Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к практике — к реальным шагам. Таким шагом, например, может быть принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы. Вот это практический шаг, который способствовал бы укреплению доверия между нашими странами.Еще раз подчеркну: необходимо учитывать сегодняшние реалии. Нельзя жить прошлым и передавать ложные подходы следующим поколениям. Надо принимать современную реальность. Абхазия — это состоявшееся суверенное государство, которое выстраивает собственную политику и не свернёт с этого пути.Мы это четко и недвусмысленно заявляем на каждом раунде Женевских дискуссий. В ближайшие дни состоится очередной раунд, куда отправится наша делегация, и мы снова подтвердим нашу приверженность принципам мирного соседства и развития, но не за счёт ущемления нашего суверенитета, наших прав, нашего стремления к свободе и независимости.Поэтому мы и дальше будем при поддержке российских коллег участвовать в женевском формате. Это единственная площадка, где мы можем донести свою точку зрения, рассказать о своих подходах, требовать определенных действий. Этот формат важен, он нужен, и, как я уже сказал, является единственным на сегодняшний день.— О переносе переговоров из Женевы речи не идет? Москва неоднократно говорила, что Женева потеряла доверие, но до сих пор встречи проводятся именно там.— Мы рассматриваем такие возможности. Женевский формат важен, но подход Швейцарии часто односторонний и необъективный. Возможен перенос — гипотетически — в страну, которая будет объективна и устроит все стороны. Не хочу сейчас фантазировать, какая именно, но это должна быть страна, исповедующая взвешенные и всесторонние подходы к ситуации.— Почувствовали ли в Абхазии смену власти в Сирии, и отразилось ли это на дипломатических отношениях?— Мы с беспокойством и вниманием следили за теми трансформациями, которые происходили в дружественной нам Сирийской Арабской Республике. Особенно учитывая, что там проживает обширная абхазская и адыгская диаспора.При всей масштабной трансформации политической и общественной жизни в Сирии мы сохранили дипломатические отношения. Наше представительство продолжает функционировать, мы имеем контакты с должностными лицами. Будем и дальше развивать сотрудничество. С уважением относимся к выбору сирийского народа и готовы содействовать.— На днях в Стамбуле состоялся очередной раунд прямых российско-украинских переговоров, фоном для него стали атаки по российским аэродромам и подрывы мостов. Как вы оцениваете такие действия Киева на фоне переговоров?— Это укладывается в модель поведения киевского режима. За короткое время до начала важного раунда переговоров в Стамбуле была организована жестокая, бессмысленная атака на гуманитарные и гражданские объекты, а также попытка нанести урон военному потенциалу.Это свидетельствует лишь об одном: киевский режим видит свое существование исключительно в продолжении войны. Они пытаются торпедировать любые переговоры, которые могли бы принести реальные подвижки. Я оцениваю это как агонию — агонию антинародного режима, который нанёс неисчислимые бедствия своему народу и ведет преступную политику.Печально, что подобные действия поддерживаются рядом так называемых демократических стран Запада. Но всё больше государств начинают понимать реальность происходящего, осознавать цену лживым заявлениям, которые транслирует киевский режим и его покровители. Процесс разочарования в этих подходах — необратим.

https://ria.ru/20250606/mid-2021388676.html

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https://ria.ru/20250510/putin-2016264051.html

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https://ria.ru/20250501/murashko-2014583566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, россия, грузия, сергей лавров, бидзина иванишвили, интервью