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Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:55:00+03:00
2025-06-08T18:55:00+03:00
2025-06-08T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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энергодар
мелитополь
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ продолжается восстановление электроснабжения региона. Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Губернатор попросил жителей районов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. Специалисты продолжают работы.Удары ВСУ по энергетикеВ четверг украинские удары обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области. Днем ранее большая часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света из-за целенаправленных атак ВСУ. Электроснабжение удалось восстановить к вечеру среды.
https://ria.ru/20250606/udary-2021413584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
Балицкий: Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара обесточены из-за атак ВСУ