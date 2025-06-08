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Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 08.06.2025 (обновлено: 19:25 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ataki-2021658651.html
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:55:00+03:00
2025-06-08T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
энергодар
мелитополь
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.&quot;В результате обстрелов со стороны ВСУ продолжается восстановление электроснабжения региона. Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Губернатор попросил жителей районов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. Специалисты продолжают работы.Удары ВСУ по энергетикеВ четверг украинские удары обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области. Днем ранее большая часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света из-за целенаправленных атак ВСУ. Электроснабжение удалось восстановить к вечеру среды.
https://ria.ru/20250606/udary-2021413584.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, энергодар, мелитополь, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Мелитополь, Евгений Балицкий
Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

Балицкий: Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара обесточены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«

"В результате обстрелов со стороны ВСУ продолжается восстановление электроснабжения региона. Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.

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Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Губернатор попросил жителей районов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. Специалисты продолжают работы.

Удары ВСУ по энергетике

В четверг украинские удары обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области.
Днем ранее большая часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света из-за целенаправленных атак ВСУ. Электроснабжение удалось восстановить к вечеру среды.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЭнергодарМелитопольЕвгений Балицкий
 
 
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