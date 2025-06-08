https://ria.ru/20250608/ataki-2021658651.html

Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025

Часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:55:00+03:00

2025-06-08T18:55:00+03:00

2025-06-08T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

энергодар

мелитополь

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Мелитополь, шесть округов и часть Энергодара в Запорожской области обесточены из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В результате обстрелов со стороны ВСУ продолжается восстановление электроснабжения региона. Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области. Без электроснабжения: Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Губернатор попросил жителей районов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. Специалисты продолжают работы.Удары ВСУ по энергетикеВ четверг украинские удары обесточили часть Мелитополя и другие города Запорожской области. Днем ранее большая часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света из-за целенаправленных атак ВСУ. Электроснабжение удалось восстановить к вечеру среды.

https://ria.ru/20250606/udary-2021413584.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

запорожская область

энергодар

мелитополь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, энергодар, мелитополь, евгений балицкий