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В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2025
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина
Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:13:00+03:00
2025-06-08T15:13:00+03:00
2025-06-08T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
украина
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, украина, андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Украина, Андрей Воробьев
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина
Воробьев: в Подмосковье при атаке БПЛА пострадала женщина, ее госпитализировали