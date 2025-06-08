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В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2025
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15:13 08.06.2025 (обновлено: 20:53 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/ataka-2021633925.html
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2025
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина
Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:13:00+03:00
2025-06-08T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
украина
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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московская область (подмосковье)
украина
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московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, украина, андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Украина, Андрей Воробьев
В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина

Воробьев: в Подмосковье при атаке БПЛА пострадала женщина, ее госпитализировали

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Московской области
Последствия атаки БПЛА в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников.
«
"К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныУкраинаАндрей Воробьев
 
 
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