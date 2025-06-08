https://ria.ru/20250608/ataka-2021633925.html

В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина

В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2025

В Подмосковье при атаке беспилотника пострадала женщина

Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:13:00+03:00

2025-06-08T15:13:00+03:00

2025-06-08T20:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

украина

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье, она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По данным губернатора, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников."К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

московская область (подмосковье)

украина

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Наталья Макарова

московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, украина, андрей воробьев