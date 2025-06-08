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Стало известно, кто представит Венесуэлу на "Интервидении" - РИА Новости, 08.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:49 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/asedo-2021620416.html
Стало известно, кто представит Венесуэлу на "Интервидении"
Стало известно, кто представит Венесуэлу на "Интервидении" - РИА Новости, 08.06.2025
Стало известно, кто представит Венесуэлу на "Интервидении"
Певец, композитор и продюсер Омар Аседо представит Венесуэлу на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 08.06.2025
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культура
москва
россия
венесуэла
владимир путин
youtube
интервидение
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Певец, композитор и продюсер Омар Аседо представит Венесуэлу на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. "Венесуэла на "Интервидении-2025"! Встречайте нового участника конкурса! Страну представит один из самых харизматичных артистов региона — певец, композитор и продюсер Омар Аседо!" - говорится в сообщении. Как уточняется, Аседо уже 25 лет на сцене. Его песня Sólo Contigo собрала более 25 миллионов просмотров на платформе YouTube. Свой путь он начал в оркестре Salserín, также выступал с группами Calle Ciega и Los Bacanos. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номанд". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250608/shaman-2021578707.html
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москва, россия, венесуэла, владимир путин, youtube, интервидение
Культура, Москва, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, YouTube, ИнтерВидение
Стало известно, кто представит Венесуэлу на "Интервидении"

Певец Омар Аседо представит Венесуэлу на "Интервидении"

© Фото : Интервидение 2025/TelegramПевец, композитор и продюсер Омар Аседо
Певец, композитор и продюсер Омар Аседо - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Интервидение 2025/Telegram
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Певец, композитор и продюсер Омар Аседо представит Венесуэлу на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Венесуэла на "Интервидении-2025"! Встречайте нового участника конкурса! Страну представит один из самых харизматичных артистов региона — певец, композитор и продюсер Омар Аседо!" - говорится в сообщении.
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Как уточняется, Аседо уже 25 лет на сцене. Его песня Sólo Contigo собрала более 25 миллионов просмотров на платформе YouTube. Свой путь он начал в оркестре Salserín, также выступал с группами Calle Ciega и Los Bacanos.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию на конкурсе представит Shaman. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номанд".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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