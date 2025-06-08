https://ria.ru/20250608/anapa-2021633066.html

В Анапе за сутки собрали 159 мешков мазута со дна реки

В Анапе за сутки собрали 159 мешков мазута со дна реки - РИА Новости, 08.06.2025

В Анапе за сутки собрали 159 мешков мазута со дна реки

Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 159 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе за сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:08:00+03:00

2025-06-08T15:08:00+03:00

2025-06-08T15:09:00+03:00

происшествия

анапа

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы собрали 159 мешков мазутной смеси со дна реки в Анапе за сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В районе устья реки Можепсин седьмого июня собрали и достали из воды 159 мешков с мазутом", - говорится в сообщении. Ранее отмечалось, что работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно при благоприятной погоде. Седьмого июня в оперативном штабе региона сообщали, что на данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html

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происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе