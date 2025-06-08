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В Афганистане призвали снять санкции со страны - РИА Новости, 08.06.2025
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23:44 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/afganistan-2021683736.html
В Афганистане призвали снять санкции со страны
В Афганистане призвали снять санкции со страны - РИА Новости, 08.06.2025
В Афганистане призвали снять санкции со страны
Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:44:00+03:00
2025-06-08T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. Минэкономики считает, что продолжение действия этих санкций негативно сказывается на торговле, инвестициях, а также способствует росту бедности и безработицы в стране, сообщал информационный портал Ariana news. "Действующие экономические санкции против Афганистана негативно влияют на ключевые показатели экономики, такие как внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и возможности трудоустройства", - цитирует издание слова пресс-секретаря министерства Абдула Рахмана Хабиба. Пресс-секретарь обратился к международному сообществу с призывом "не политизировать гуманитарные проблемы и продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану". По данным Ariana news, представители частного сектора афганской экономики считают диалог и переговоры о прекращении санкционного давления на Исламский эмират единственным выходом из текущих проблем страны. "Гуманитарная помощь Афганистану, конечно, очень важна, но наряду с этим необходимо снять санкции", - заявил изданию глава Ассоциации промышленников Афганистана Абдул Джаббар Сафи. Санкции против Афганистана были введены после возвращения талибов к власти в августе 2021 года. Они включают в себя замораживание активов Центрального Банка (Da Afghanistan Bank), оцениваемых более чем в девять миллиардов долларов, и приостановку доступа к международным банковским операциям, что серьезно ограничивает финансовую систему и деятельность государственного сектора афганской экономики. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в текущем году более 22 миллионов жителей Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html
https://ria.ru/20241123/taliban-1985347321.html
https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012159568.html
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В мире, Афганистан, ООН
В Афганистане призвали снять санкции со страны

Минэкономики Афганистана призвало международное сообщество снять санкции

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны.
Минэкономики считает, что продолжение действия этих санкций негативно сказывается на торговле, инвестициях, а также способствует росту бедности и безработицы в стране, сообщал информационный портал Ariana news.
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"Действующие экономические санкции против Афганистана негативно влияют на ключевые показатели экономики, такие как внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и возможности трудоустройства", - цитирует издание слова пресс-секретаря министерства Абдула Рахмана Хабиба.
Пресс-секретарь обратился к международному сообществу с призывом "не политизировать гуманитарные проблемы и продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану".
По данным Ariana news, представители частного сектора афганской экономики считают диалог и переговоры о прекращении санкционного давления на Исламский эмират единственным выходом из текущих проблем страны.
"Гуманитарная помощь Афганистану, конечно, очень важна, но наряду с этим необходимо снять санкции", - заявил изданию глава Ассоциации промышленников Афганистана Абдул Джаббар Сафи.
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Санкции против Афганистана были введены после возвращения талибов к власти в августе 2021 года. Они включают в себя замораживание активов Центрального Банка (Da Afghanistan Bank), оцениваемых более чем в девять миллиардов долларов, и приостановку доступа к международным банковским операциям, что серьезно ограничивает финансовую систему и деятельность государственного сектора афганской экономики.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в текущем году более 22 миллионов жителей Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи.
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