https://ria.ru/20250608/afganistan-2021683736.html

В Афганистане призвали снять санкции со страны

В Афганистане призвали снять санкции со страны - РИА Новости, 08.06.2025

В Афганистане призвали снять санкции со страны

Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T23:44:00+03:00

2025-06-08T23:44:00+03:00

2025-06-08T23:44:00+03:00

в мире

афганистан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. Минэкономики считает, что продолжение действия этих санкций негативно сказывается на торговле, инвестициях, а также способствует росту бедности и безработицы в стране, сообщал информационный портал Ariana news. "Действующие экономические санкции против Афганистана негативно влияют на ключевые показатели экономики, такие как внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и возможности трудоустройства", - цитирует издание слова пресс-секретаря министерства Абдула Рахмана Хабиба. Пресс-секретарь обратился к международному сообществу с призывом "не политизировать гуманитарные проблемы и продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану". По данным Ariana news, представители частного сектора афганской экономики считают диалог и переговоры о прекращении санкционного давления на Исламский эмират единственным выходом из текущих проблем страны. "Гуманитарная помощь Афганистану, конечно, очень важна, но наряду с этим необходимо снять санкции", - заявил изданию глава Ассоциации промышленников Афганистана Абдул Джаббар Сафи. Санкции против Афганистана были введены после возвращения талибов к власти в августе 2021 года. Они включают в себя замораживание активов Центрального Банка (Da Afghanistan Bank), оцениваемых более чем в девять миллиардов долларов, и приостановку доступа к международным банковским операциям, что серьезно ограничивает финансовую систему и деятельность государственного сектора афганской экономики. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в текущем году более 22 миллионов жителей Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html

https://ria.ru/20241123/taliban-1985347321.html

https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012159568.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, оон