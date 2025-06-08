https://ria.ru/20250608/afganistan-2021683736.html
В Афганистане призвали снять санкции со страны
В Афганистане призвали снять санкции со страны - РИА Новости, 08.06.2025
В Афганистане призвали снять санкции со страны
Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T23:44:00+03:00
2025-06-08T23:44:00+03:00
2025-06-08T23:44:00+03:00
в мире
афганистан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. Минэкономики считает, что продолжение действия этих санкций негативно сказывается на торговле, инвестициях, а также способствует росту бедности и безработицы в стране, сообщал информационный портал Ariana news. "Действующие экономические санкции против Афганистана негативно влияют на ключевые показатели экономики, такие как внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и возможности трудоустройства", - цитирует издание слова пресс-секретаря министерства Абдула Рахмана Хабиба. Пресс-секретарь обратился к международному сообществу с призывом "не политизировать гуманитарные проблемы и продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану". По данным Ariana news, представители частного сектора афганской экономики считают диалог и переговоры о прекращении санкционного давления на Исламский эмират единственным выходом из текущих проблем страны. "Гуманитарная помощь Афганистану, конечно, очень важна, но наряду с этим необходимо снять санкции", - заявил изданию глава Ассоциации промышленников Афганистана Абдул Джаббар Сафи. Санкции против Афганистана были введены после возвращения талибов к власти в августе 2021 года. Они включают в себя замораживание активов Центрального Банка (Da Afghanistan Bank), оцениваемых более чем в девять миллиардов долларов, и приостановку доступа к международным банковским операциям, что серьезно ограничивает финансовую систему и деятельность государственного сектора афганской экономики. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в текущем году более 22 миллионов жителей Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html
https://ria.ru/20241123/taliban-1985347321.html
https://ria.ru/20250418/naryshkin-2012159568.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_67dd634469192286a0c621cacabb2e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, оон
В Афганистане призвали снять санкции со страны
Минэкономики Афганистана призвало международное сообщество снять санкции
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министерство
экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны.
Минэкономики считает, что продолжение действия этих санкций негативно сказывается на торговле, инвестициях, а также способствует росту бедности и безработицы в стране, сообщал информационный портал Ariana news.
«
"Действующие экономические санкции против Афганистана негативно влияют на ключевые показатели экономики, такие как внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и возможности трудоустройства", - цитирует издание слова пресс-секретаря министерства Абдула Рахмана Хабиба.
Пресс-секретарь обратился к международному сообществу с призывом "не политизировать гуманитарные проблемы и продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану".
По данным Ariana news, представители частного сектора афганской экономики считают диалог и переговоры о прекращении санкционного давления на Исламский эмират единственным выходом из текущих проблем страны.
"Гуманитарная помощь Афганистану
, конечно, очень важна, но наряду с этим необходимо снять санкции", - заявил изданию глава Ассоциации промышленников Афганистана Абдул Джаббар Сафи.
Санкции против Афганистана были введены после возвращения талибов к власти в августе 2021 года. Они включают в себя замораживание активов Центрального Банка (Da Afghanistan Bank), оцениваемых более чем в девять миллиардов долларов, и приостановку доступа к международным банковским операциям, что серьезно ограничивает финансовую систему и деятельность государственного сектора афганской экономики.
По данным Управления ООН
по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в текущем году более 22 миллионов жителей Афганистана будут нуждаться в гуманитарной помощи.