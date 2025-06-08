https://ria.ru/20250608/aes-2021665276.html
На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности
На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности - РИА Новости, 08.06.2025
На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на фоне отключения электричества из-за атак ВСУ работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T20:11:00+03:00
2025-06-08T20:11:00+03:00
2025-06-08T20:11:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на фоне отключения электричества из-за атак ВСУ работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Несмотря на перебои электроснабжения ЗАЭС работает без нарушений условий безопасности. Радиационный фон на площадке в норме",- скала Яшина. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Мелитополь, шесть округов региона и часть города-спутника ЗАЭС Энергодара обесточены из-за атак ВСУ, идут ремонтные работы.
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жкх, запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности
ЗАЭС работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме