https://ria.ru/20250608/aes-2021665276.html

На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности

На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности - РИА Новости, 08.06.2025

На ЗАЭС сообщили о нормальной работе станции без нарушений безопасности

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на фоне отключения электричества из-за атак ВСУ работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T20:11:00+03:00

2025-06-08T20:11:00+03:00

2025-06-08T20:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

жкх

запорожская область

мелитополь

энергодар

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077928_0:57:3068:1783_1920x0_80_0_0_68d43465d6fa1cd5632026bb04e3b70d.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на фоне отключения электричества из-за атак ВСУ работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Несмотря на перебои электроснабжения ЗАЭС работает без нарушений условий безопасности. Радиационный фон на площадке в норме",- скала Яшина. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Мелитополь, шесть округов региона и часть города-спутника ЗАЭС Энергодара обесточены из-за атак ВСУ, идут ремонтные работы.

https://ria.ru/20250608/bpla-2021616047.html

запорожская область

мелитополь

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия