https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html

Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала

Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала - РИА Новости, 08.06.2025

Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала

В аэропорту Внуково произошло подтопление терминала из-за ливня, расписание части рейсов изменили, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T18:36:00+03:00

2025-06-08T18:36:00+03:00

2025-06-08T19:29:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Внуково произошло подтопление терминала из-за ливня, расписание части рейсов изменили, сообщает пресс-служба аэропорта."В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала", — говорится в сообщении.В аэропорту предупредил, что после ЧП в расписание некоторых рейсов внесли изменения. По данным Росавиации, из-за грозы в районе Внуково три самолета ушли на запасные аэродромы.Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы, чтобы устранить последствия непогоды.В воскресенье на столицу обрушились ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)