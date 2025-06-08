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Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала - РИА Новости, 08.06.2025
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18:36 08.06.2025 (обновлено: 19:29 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021656716.html
Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала
Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала - РИА Новости, 08.06.2025
Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала
В аэропорту Внуково произошло подтопление терминала из-за ливня, расписание части рейсов изменили, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T18:36:00+03:00
2025-06-08T19:29:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Внуково произошло подтопление терминала из-за ливня, расписание части рейсов изменили, сообщает пресс-служба аэропорта."В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала", — говорится в сообщении.В аэропорту предупредил, что после ЧП в расписание некоторых рейсов внесли изменения. По данным Росавиации, из-за грозы в районе Внуково три самолета ушли на запасные аэродромы.Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы, чтобы устранить последствия непогоды.В воскресенье на столицу обрушились ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Внуково из-за ливня произошло подтопление терминала

Во Внуково ливень повредил кровлю и подтопил терминал

© СоцсетиПодтопление терминала из-за ливня в аэропорту Внуково
Подтопление терминала из-за ливня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Соцсети
Подтопление терминала из-за ливня в аэропорту Внуково
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Внуково произошло подтопление терминала из-за ливня, расписание части рейсов изменили, сообщает пресс-служба аэропорта.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала", — говорится в сообщении.
В аэропорту предупредил, что после ЧП в расписание некоторых рейсов внесли изменения. По данным Росавиации, из-за грозы в районе Внуково три самолета ушли на запасные аэродромы.
Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы, чтобы устранить последствия непогоды.
В воскресенье на столицу обрушились ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
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