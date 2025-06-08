https://ria.ru/20250608/aeroport-2021626090.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 08.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:52:00+03:00
2025-06-08T13:52:00+03:00
2025-06-08T13:59:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения в аэропортах были введены в 13.07 мск, они длились менее часа."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250608/pvo-2021613484.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск самолетов