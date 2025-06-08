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В аэропортах Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.06.2025
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13:10 08.06.2025 (обновлено: 13:13 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021622036.html
В аэропортах Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:10:00+03:00
2025-06-08T13:13:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - написал он.
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковском ограничили прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - написал он.
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ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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