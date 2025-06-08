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В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии - РИА Новости, 08.06.2025
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01:55 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021579706.html
В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии
В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии - РИА Новости, 08.06.2025
В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии
Принятие Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поспособствует укреплению доверия с Абхазией, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T01:55:00+03:00
2025-06-08T01:55:00+03:00
абхазия
грузия
тбилиси
бидзина иванишвили
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Принятие Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поспособствует укреплению доверия с Абхазией, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Мы в последнее время слышим от Грузии совершенно новую риторику. Когда высокие должностные лица — например, министры — заявляют о том, что готовы извиниться, покаяться и оздоравливать отношения с соседними странами, с Абхазией, с Южной Осетией, ничего плохого в этом нет, наоборот. Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к практике — к реальным шагам. Таким шагом, например, может быть принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы", - сказал Барциц. Он подчеркнул, что такой практический шаг поспособствовал бы укреплению доверия между двумя странами. В прошлом году основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил после победы на парламентских выборах, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, его слова приводили местные СМИ. После военного конфликта 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
https://ria.ru/20250606/mid-2021388676.html
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абхазия, грузия, тбилиси, бидзина иванишвили
Абхазия, Грузия, Тбилиси, Бидзина Иванишвили
В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии

Глава МИД Абхазии Барциц: соглашение о неприменении силы укрепит доверие

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФлаг Абхазии
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Принятие Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поспособствует укреплению доверия с Абхазией, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
"Мы в последнее время слышим от Грузии совершенно новую риторику. Когда высокие должностные лица — например, министры — заявляют о том, что готовы извиниться, покаяться и оздоравливать отношения с соседними странами, с Абхазией, с Южной Осетией, ничего плохого в этом нет, наоборот. Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к практике — к реальным шагам. Таким шагом, например, может быть принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы", - сказал Барциц.
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Он подчеркнул, что такой практический шаг поспособствовал бы укреплению доверия между двумя странами.
В прошлом году основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил после победы на парламентских выборах, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, его слова приводили местные СМИ.
После военного конфликта 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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