В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии
Глава МИД Абхазии Барциц: соглашение о неприменении силы укрепит доверие
© Sputnik / Томас Тхайцук
Флаг Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Принятие Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поспособствует укреплению доверия с Абхазией, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
"Мы в последнее время слышим от Грузии совершенно новую риторику. Когда высокие должностные лица — например, министры — заявляют о том, что готовы извиниться, покаяться и оздоравливать отношения с соседними странами, с Абхазией, с Южной Осетией, ничего плохого в этом нет, наоборот. Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к практике — к реальным шагам. Таким шагом, например, может быть принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы", - сказал Барциц.
Он подчеркнул, что такой практический шаг поспособствовал бы укреплению доверия между двумя странами.
В прошлом году основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил после победы на парламентских выборах, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, его слова приводили местные СМИ.
После военного конфликта 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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