https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021579706.html

В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии

В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии - РИА Новости, 08.06.2025

В Абхазии назвали, что поможет укрепить доверие к Грузии

Принятие Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поспособствует укреплению доверия с Абхазией, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T01:55:00+03:00

2025-06-08T01:55:00+03:00

2025-06-08T01:55:00+03:00

абхазия

грузия

тбилиси

бидзина иванишвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/43/1521594341_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7e134ef4882b52efdfa3bfb88e3657a8.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Принятие Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы поспособствует укреплению доверия с Абхазией, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Мы в последнее время слышим от Грузии совершенно новую риторику. Когда высокие должностные лица — например, министры — заявляют о том, что готовы извиниться, покаяться и оздоравливать отношения с соседними странами, с Абхазией, с Южной Осетией, ничего плохого в этом нет, наоборот. Однако, чтобы это не осталось пустыми заявлениями, нужно переходить к практике — к реальным шагам. Таким шагом, например, может быть принятие на себя юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы", - сказал Барциц. Он подчеркнул, что такой практический шаг поспособствовал бы укреплению доверия между двумя странами. В прошлом году основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил после победы на парламентских выборах, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году, его слова приводили местные СМИ. После военного конфликта 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

https://ria.ru/20250606/mid-2021388676.html

https://ria.ru/20250512/lidergunba-2016418976.html

абхазия

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, грузия, тбилиси, бидзина иванишвили