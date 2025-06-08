https://ria.ru/20250608/abkhaziey-2021586981.html
В МИД Абхазии назвали желание Тбилиси вернуть регион утопией
В МИД Абхазии назвали желание Тбилиси вернуть регион утопией - РИА Новости, 08.06.2025
В МИД Абхазии назвали желание Тбилиси вернуть регион утопией
Желание Тбилиси вернуть Абхазию в состав Грузии — это "фантомные боли", заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:35:00+03:00
2025-06-08T05:35:00+03:00
2025-06-08T06:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Желание Тбилиси вернуть Абхазию в состав Грузии — это "фантомные боли", заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия", — сказал Барциц, отвечая на вопрос о том, почему Сухум и Тбилиси еще не подписали соглашения о неприменении силы. Ряд здравомыслящих политиков в Грузии уже понимают, что Абхазия не вернется в ее состав, но не говорят об этом вслух, отметил министр. После военного конфликта 1992–1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008 году была признана Россией. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных. Кроме России Абхазию официально признали еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
https://ria.ru/20250608/abhazija-2021580022.html
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абхазия, грузия, тбилиси
В МИД Абхазии назвали желание Тбилиси вернуть регион утопией
Глава МИД Барциц назвал желание Тбилиси вернуть Абхазию в состав Грузии утопией