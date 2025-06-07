https://ria.ru/20250607/zverev-2021486544.html
Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь
Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь - РИА Новости, 07.06.2025
Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь
Судья северного административного округа 75-го мирового участка вынесла судебный приказ в отношении стилиста Сергея Зверева о взыскании платы за жилую площадь и РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:58:00+03:00
2025-06-07T11:58:00+03:00
2025-06-07T11:58:00+03:00
жкх
сергей зверев (стилист)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Судья северного административного округа 75-го мирового участка вынесла судебный приказ в отношении стилиста Сергея Зверева о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, следует из карточки дела. Судебный приказ в отношении Зверева Сергея Валерьевича о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи вынесен 3 июня, указывается в карточке дела. Также там сказано, что задолженность включает в себя платежи за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. У РИА Новости пока нет сведений, о какой сумме идет речь. Сам Зверев в списках должников на сайте ФССП не значится.
https://ria.ru/20250521/maksakova-2018163078.html
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жкх, сергей зверев (стилист), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
ЖКХ, Сергей Зверев (стилист), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь
Судья вынесла приказ стилисту Сергею Звереву о взыскании платы за жилую площадь