https://ria.ru/20250607/zverev-2021486544.html

Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь

Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь - РИА Новости, 07.06.2025

Суд взыскал со стилиста Сергея Зверева плату за жилую площадь

Судья северного административного округа 75-го мирового участка вынесла судебный приказ в отношении стилиста Сергея Зверева о взыскании платы за жилую площадь и РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:58:00+03:00

2025-06-07T11:58:00+03:00

2025-06-07T11:58:00+03:00

жкх

сергей зверев (стилист)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Судья северного административного округа 75-го мирового участка вынесла судебный приказ в отношении стилиста Сергея Зверева о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, следует из карточки дела. Судебный приказ в отношении Зверева Сергея Валерьевича о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи вынесен 3 июня, указывается в карточке дела. Также там сказано, что задолженность включает в себя платежи за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. У РИА Новости пока нет сведений, о какой сумме идет речь. Сам Зверев в списках должников на сайте ФССП не значится.

https://ria.ru/20250521/maksakova-2018163078.html

https://realty.ria.ru/20250523/putin-2018624409.html

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2025

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жкх, сергей зверев (стилист), федеральная служба судебных приставов (фссп россии)